Уголовное дело о бунте Пригожина уже закрыли
Российские власти закрыли уголовное дело против членов ЧВК "Вагнер", устроивших бунт в субботу, 24 июня. Тяжелую технику, которая находилась на вооружении "вагнеровцев", передают министерству обороны.
Об этом сообщает российский пропагандистский телеканал RT.
"Вагнеровцев" не будут судить
Российские власти прекратили уголовное преследование участников бунта Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер".
В Федеральной службе безопасности оригинально объяснили причину прекращения уголовного дела против мятежников: "В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
Технику у ЧВК уже отбирают
Вместе с тем, министерство обороны России отметило в сообщении на своем официальном Telegram-канале, что начался процесс интеграции ЧВК "Вагнер" в структуры регулярной российской армии.
Пока речь идет только о передаче тяжелой военной техники, которая была на вооружении "вагнеровцев", в подразделения вооруженных сил Российской Федерации.
Процесс подготовки передачи уже начался.
Напомним, что, по сообщению СМИ, сам владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на своем самолете прилетел в Беларусь.