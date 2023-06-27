Уголовное дело о бунте Пригожина уже закрыли

Наемники ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону. Фото: росСМИ

Российские власти закрыли уголовное дело против членов ЧВК "Вагнер", устроивших бунт в субботу, 24 июня. Тяжелую технику, которая находилась на вооружении "вагнеровцев", передают министерству обороны.

Об этом сообщает российский пропагандистский телеканал RT.

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Российские власти прекратили уголовное преследование участников бунта Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер".

В Федеральной службе безопасности оригинально объяснили причину прекращения уголовного дела против мятежников: "В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".

Технику у ЧВК уже отбирают

Вместе с тем, министерство обороны России отметило в сообщении на своем официальном Telegram-канале, что начался процесс интеграции ЧВК "Вагнер" в структуры регулярной российской армии.

Минобороны РФ начало отбирать тяжелую технику у ЧВК "Вагнер"

Пока речь идет только о передаче тяжелой военной техники, которая была на вооружении "вагнеровцев", в подразделения вооруженных сил Российской Федерации.

Процесс подготовки передачи уже начался.

Напомним, что, по сообщению СМИ, сам владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на своем самолете прилетел в Беларусь.