У Криму російські військові евакуюють свої сім'ї

Російські військові в Криму. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму військовослужбовці Протиповітряних сил отримали наказ про евакуацію своїх сімей з території півострову. Командування "рекомендувало" перевезти сім'ї у військові містечка Південного військового округу.

Про це повідомив агент партизанського руху АТЕШ, який входить до складу розрахунку системи ППО росіян, в понеділок, 10 червня.

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"Рекомендація" про евакуацію для сімей військових в Криму

"Агент АТЕШ, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових міст Південного військового округу. Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області, що створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи його без належного покриття", — повідомили в партизанському русі.

Допис АТЕШ в Telegram

Також партизани повідомили про створення на території Криму російських мобільних вогневих груп, які планують збивати безпілотники та дрони над півостровом. Такі групи будуть озброєні в основному ЗУ-23-2.

На думку партизанів така зміна формату ППО є свідченням про те, що росіяни перекидають основні вогневі зусилля на інші ділянки фронту. Основна увага окупантів переключається з Криму на більш важливі для них напрямки.

Нагадаємо, сьогодні вночі українські військові завдали потужних ударів по військовій інфраструктурі в Криму. Атаки були спрямовані на ракетні дивізіони біля Джанкоя, Чорноморського та Євпаторії.

Кримський міст тимчасово закрили. Російські телеграм-канали повідомляли, що нібито 6 ракет атакували півострів і, зокрема, місто Севастополь.