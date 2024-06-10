В Крыму российские военные эвакуируют свои семьи

Российские военные в Крыму. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму военнослужащие противовоздушных сил получили приказ об эвакуации своих семей с территории полуострова. Командование "рекомендовало" перевезти семьи в военные городки Южного военного округа.

Об этом сообщил агент партизанского движения АТЕШ, входящий в состав расчета системы ПВО россиян, в понедельник, 10 июня.

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"Рекомендация" об эвакуации для семей военных в Крыму

"Агент АТЕШ, входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные города Южного военного округа. Это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без должного покрытия", — сообщили в партизанском движении.

Сообщение АТЕШ в Telegram

Также партизаны сообщили о создании на территории Крыма российских мобильных огневых групп, планирующих сбивать беспилотники и дроны над полуостровом. Такие группы будут вооружены в основном ЗУ-23-2.

По мнению партизан, такое изменение формата ПВО является свидетельством о том, что россияне перебрасывают основные огневые усилия на другие участки фронта. Основное внимание оккупантов переключается из Крыма на более важные для них направления.

Напомним, сегодня ночью украинские военные нанесли мощные удары по военной инфраструктуре в Крыму. Атаки были направлены на ракетные дивизионы у Джанкоя, Черноморского и Евпатории.

Крымский мост временно закрыли. Российские телеграмма-каналы сообщали, что якобы 6 ракет атаковали полуостров и, в частности, город Севастополь.