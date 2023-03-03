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Кривавий диктатор путін робить одні й ті самі помилки, — The Telegraph

3 березня 2023 17:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Президент рф володимир путін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В останні тижні багато хто обговорює новий великий наступ рф на Україну, проте стратегія володимира путіна, як і раніше, залишає бажати кращого. Військові операції, особливо з використанням важких танків і джипів, погано працюють в умовах сезону бездоріжжя, але кремль двічі вже потрапив у цю пастку.

Про це пише The Telegraph.

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Помилки путіна

У повідомленні зазначається, що тактика, використана в новому наступі, не справляється з добре оснащеною, добре навченою та високо мотивованою українською армією 21-го століття. Російські танки не можуть витримати змін погоди, тоді як західні танки можуть.

Можливо, путін покладався на відновлення бойового духу солдатів після місяців довгих ночей та холоду, але бойовий дух завжди буде вищим у українських військовослужбовців, які борються за виживання своєї країни, ніж у росіян, яких насильно вивалюють з окопів та кидають у бій із іржавою зброєю, відсутністю підготовки та недосвідченими командирами. Жодна армія не може воювати та перемагати в таких умовах.

Крім того, російському тирану можуть завадити українські сили у повітрі, особливо за допомогою ракетних комплексів Western Patriot, які можуть збивати літаки та безпілотники. Російські літаки вже падали в диму, пілоти катапультувалися і це може повторитися в майбутньому.

Таким чином, стратегія кривавого диктатора, як і раніше, погано продумана, і будь-які успіхи, на які він очікує, можуть не виправдатися. Російська армія стикається з проблемами під час наступу, і її перевага у повітрі може бути підірвана.

Нагадаємо, нещодавно російський президент володимир путін заявив, що Захід хоче ліквідувати російську федерацію.

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