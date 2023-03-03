Кровавый диктатор путин совершает одни и те же ошибки, — The Telegraph
В последние недели многие обсуждают новое крупное наступление рф на Украину, однако стратегия владимира путина по-прежнему оставляет желать лучшего. Военные операции, особенно с использованием тяжелых танков и джипов, плохо работают в условиях сезона распутицы, но кремль дважды уже попал в эту ловушку.
Об этом пишет The Telegraph.
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Ошибки путина
В сообщении указывается, что тактика, использованная в новом наступлении, не справляется с хорошо оснащенной, хорошо обученной и высоко мотивированной украинской армией 21-го века. Российские танки не могут выдержать изменений погоды, в то время как западные танки могут.
Возможно, путин полагался на восстановление боевого духа солдат после месяцев долгих ночей и холода, но боевой дух всегда будет выше у украинских военнослужащих, которые борются за выживание своей страны, чем у русских, которых насильно вываливают из окопов и бросают в бой со ржавым оружием, отсутствием подготовки и неопытными командирами. Никакая армия не может воевать и побеждать в таких условиях.
Кроме того, российскому тирану могут помешать украинские силы в воздухе, особенно с помощью ракетных комплексов Western Patriot, которые могут сбивать самолеты и беспилотники. Российские самолеты уже падали в дыму, пилоты катапультировались, и это может повториться в будущем.
Таким образом, стратегия кровавого диктатора по-прежнему плохо продумана, и любые успехи, которых он ожидает, могут не оправдаться. Российская армия сталкивается с проблемами во время наступления, и ее преимущество в воздухе может быть подорвано.
Напомним, недавно российский президент владимир путин заявил, что Запад хочет ликвидировать российскую федерацию.