Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кулеба назвав умову, за якої можливі переговори України та РФ arrow

Кулеба назвав умову, за якої можливі переговори України та РФ

10 серпня 2023 12:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Переговори України і РФ: Кулеба назвав умову, за якої відбудуться переговори
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна ніколи не побачать за столом переговорів. Вони відбудуться лише за умови, коли РФ виведе своїй війська з території української держави. 

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для видання Corriere della Sera.

Читайте також:

Переговори України та РФ

"Путін не партнер. Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом", — зазначив Кулеба.

І додав, що переговори відбудуться не з Путіним і тоді, коли країна-терорист повністю виведе свої окупаційні війська з українських земель. 

"Цієї мети можна досягти за допомогою війни та дипломатії. З першим справляються наші генерали, їхнє завдання підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що говорити краще, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію та діалог, коли це можливо", — каже Кулеба.

Відповідаючи на питання, чи розпочнуться переговори до повного виведення військ РФ, Кулеба відповів, що такий крок залежить від обставин. Адже, потрібно бути переконаним у тому, що росіяни не брешуть і у випадку чого не атакують Україну знову.

Нагадаємо, окупанти за останню добу не проводили ротацію своїх кораблів у Чорному морі. На бойовому чергуванні ворог все ще тримає підводний ракетоносій споряджений "Калібрами".

Також ми писали, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія буде нарощувати війська на своїх західних кордонах. Це сталося після того, як деякі країни НАТО заявили про посилення своєї армії та кордону з Білоруссю. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз