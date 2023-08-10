Переговори України і РФ: Кулеба назвав умову, за якої відбудуться переговори

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: google

Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна ніколи не побачать за столом переговорів. Вони відбудуться лише за умови, коли РФ виведе своїй війська з території української держави.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для видання Corriere della Sera.

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"Путін не партнер. Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом", — зазначив Кулеба.

І додав, що переговори відбудуться не з Путіним і тоді, коли країна-терорист повністю виведе свої окупаційні війська з українських земель.

"Цієї мети можна досягти за допомогою війни та дипломатії. З першим справляються наші генерали, їхнє завдання підштовхнути росіян до відступу і зрозуміти, що говорити краще, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію та діалог, коли це можливо", — каже Кулеба.

Відповідаючи на питання, чи розпочнуться переговори до повного виведення військ РФ, Кулеба відповів, що такий крок залежить від обставин. Адже, потрібно бути переконаним у тому, що росіяни не брешуть і у випадку чого не атакують Україну знову.

Нагадаємо, окупанти за останню добу не проводили ротацію своїх кораблів у Чорному морі. На бойовому чергуванні ворог все ще тримає підводний ракетоносій споряджений "Калібрами".

Також ми писали, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія буде нарощувати війська на своїх західних кордонах. Це сталося після того, як деякі країни НАТО заявили про посилення своєї армії та кордону з Білоруссю.