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Кулеба назвал условие, при котором возможны переговоры Украины и РФ

10 августа 2023 12:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Переговоры Украины и РФ: Кулеба назвал условие, при котором состоятся переговоры
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президента Украины Владимир Зеленский и российского диктатора Путина никогда не увидят за столом переговоров. Они состоятся только при условии, что РФ выведет свои войска с территории украинского государства.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della Sera.

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"Путин не партнер. Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Есть другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", — отметил Кулеба.

И добавил, что переговоры состоятся не с Путиным и тогда, когда страна-террорист полностью выведет свои оккупационные войска из украинских земель.

"Этой цели можно достичь с помощью войны и дипломатии. С первым справляются наши генералы, их задача подтолкнуть россиян к отступлению и понять, что говорить лучше, чем воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно", — говорит Кулеба.

Отвечая на вопрос, начнутся ли переговоры до полного вывода войск РФ, Кулеба ответил, что подобный шаг зависит от обстоятельств. Ведь нужно быть убежденным в том, что россияне не врут и в случае чего не атакуют Украину снова.

Напомним, оккупанты за последние сутки не проводили ротацию своих кораблей в Черном море. На боевом дежурстве враг все еще держит подводный ракетоноситель снаряженный "Калибрами".

Также мы писали, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет наращивать войска на своих западных границах. Это произошло после того, как некоторые страны НАТО заявили об усилении своей армии и границ с Беларусью.

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