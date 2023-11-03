Кулеба пояснив, чи впливає війна в Ізраїлі на військову підтримку України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна

Існують побоювання, що війна на Близькому Сході могла вплинути на підтримку України з боку міжнародних партнерів. Водночас Німеччина досі не надала Україні крилаті ракети Taurus.

Це прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ZDF "Maybrit Illner".

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За словами Кулеби, Україна отримала на всіх рівнях зобов'язання, що підтримка нашої країни продовжуватиметься.

Що стосується дискусій довкола крилатих ракет Taurus, міністр закордонних справ заявив, що розуміє, що Німеччині необхідно більше часу для ухвалення відповідного рішення.

Водночас голова МЗС зауважив, що аргументи щодо дальності стрільби не мають сенсу, оскільки питання більше стосується довіри. Україна, зі свого боку, пообіцяла, що не використовуватиме боєприпаси на території Росії.

Нагадаємо, що палата представників США ухвалила законопроєкт про військову допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів. Водночас згадки про Україну зовсім не було.