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Кулеба объяснил, влияет ли война в Израиле на военную поддержку Украины

3 ноября 2023 13:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кулеба объяснил, влияет ли война в Израиле на военную поддержку Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Есть опасения, что война на Ближнем Востоке могла повлиять на поддержку Украины со стороны международных партнеров. В то же время Германия до сих пор не предоставила Украине крылатые ракеты Taurus.

Это прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ZDF "Maybrit Illner".

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По словам Кулебы, Украина получила на всех уровнях обязательство, что поддержка нашей страны будет продолжаться.

Что касается дискуссий вокруг крылатых ракет Taurus, министр иностранных дел заявил, что понимает, что Германии нужно больше времени для принятия соответствующего решения.

В то же время глава МИД отметил, что аргументы относительно дальности стрельбы бессмысленны, поскольку вопрос больше касается доверия. Украина со своей стороны пообещала, что не будет использовать боеприпасы на территории России.

Напомним, что палата представителей США приняла законопроект о военной помощи Израилю на 14,3 млрд долларов. В то же время упоминания об Украине совсем не было.

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