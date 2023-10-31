Кулеба пояснив важливість посилення ППО в Україні напередодні зими

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Facebook Міністерства закордонних справ України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до посилення української ППО напередодні зими. Вартість ракети протиповітряної оборони — в рази менша, аніж ремонту наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру.

Про це написав у соцмережі X Дмитро Кулеба.

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Міністр закордонних справ опублікував у своєму твіттер інфографіку щодо підтримки України. Згідно з якою, вартість однієї ракети для Patriot — близько 4 млн доларів США, натомість відновлення пошкодженої електростанції коштуватиме 19 мільйонів.

Допис Дмитра Кулеби. Фото: скриншот

"Проста математика підтримки України. Є сенс максимально посилювати українську ППО зараз — щоби заощадити наші ресурси у майбутньому. А людські життя, врятовані завдяки ППО — безцінні", — написав Кулеба.

Інфографіка Кулеби. Фото: твіттер Дмитра Кулеби

Нагадаємо, Кулеба анонсував важливі новини щодо вступу України до ЄС. Україна до кінця 2023 року може розпочати перемовини щодо членства в Європейському Союзі. Принаймні, на такі терміни розраховують в Україні.

Також він розказав, що Росія витратила на війну проти України близько 167 мільярдів доларів. На ці гроші можна було збудувати школи чи лікарні.