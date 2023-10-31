Кулеба объяснил важность усиления ПВО в Украине накануне зимы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook Министерство иностранных дел Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к усилению украинского ПВО накануне зимы. Стоимость ракеты противовоздушной обороны — в разы меньше ремонта последствий попадания в энергетическую инфраструктуру.

Об этом написал в соцсети X Дмитрий Кулеба.

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Министр иностранных дел опубликовал в своем твиттере инфографику о поддержке Украины. Согласно которой, стоимость одной ракеты для Patriot — около 4 млн долларов США, в то время как восстановление поврежденной электростанции будет стоить 19 миллионов.

Пост Дмитрия Кулебы. Фото: скриншот

"Простая математика поддержки Украины. Есть смысл максимально усиливать украинскую ПВО сейчас — чтобы сэкономить наши ресурсы в будущем. А человеческие жизни, спасенные благодаря ПВО — бесценны ", —написал Кулеба.

Инфографика Кулебы. Фото: твиттер Дмитрия Кулебы

Напомним, Кулеба анонсировал важные новости о вступлении Украины в ЕС. Украина до конца 2023 года может начать переговоры по членству в Европейском Союзе. По крайней мере на такие сроки рассчитывают в Украине.

Также он рассказал, что Россия потратила на войну против Украины около 167 миллиардов долларов. На эти деньги можно построить школы или больницы.