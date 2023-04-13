Кулеба закликав інтегрувати системи ППО та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Україна закликає до інтеграції систем протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО. Йдеться про регіони двох морів — Чорного та Балтійського.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час виступу на відкритті Чорноморської безпекової конференції.

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Кулеба закликав до низки практичних кроків для зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні.

"Ми закликаємо інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів. Події останнього року продемонстрували, що безпека у Балто-Чорноморському просторі неподільна, загроза для одного — це загроза для всіх", — сказав Кулеба.

Глава МЗС України наголосив на необхідності напрацювання всеосяжної системи безпеки для всіх країн регіону, яким загрожує Росія. Кулеба зазначив, що Чорне море має стати тим, чим стало Балтійське — морем НАТО.

"Україна закликає до демілітаризації Чорного моря, щоб усі миролюбні країни, які поважають міжнародне право, могли знову використовувати наше спільне море для торгівлі та подорожей, жити вільно без страху російських військових кораблів. Закликаю партнерів бути стійкими на шляху до цієї мети", — додав Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Україна підтримує Молдову у її боротьбі з російським впливом. А ракетні атаки Росії по Україні небезпечні й для сусідніх держав, зокрема Польщі та Румунії.

Також ми писали, що глави Міністерств закордонних справ України та Румунії, Дмитро Кулеба та Богдан Ауреску провели зустріч, де обговорили зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Ця зустріч відбулася перед першою конференцією з безпеки Чорноморського регіону у Бухаресті, організованою під егідою Міжнародної кримської платформи.

Додамо, у Брюсселі пройшло перше за шість років засідання Комісії Україна-НАТО. Крім того, українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей, які мали на меті пришвидшення постачання зброї та боєприпасів в Україні.