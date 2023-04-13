Кулеба призвал интегрировать системы ПВО и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

Украина призывает к интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО. Речь идет о регионах двух морей — Черном и Балтийском.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на открытии Черноморской конференции безопасности.

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Кулеба призвал к ряду практических шагов по укреплению безопасности в Черноморском регионе.

"Мы призываем интегрировать системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины и союзников НАТО в регионе Черного и Балтийского морей. События последнего года продемонстрировали, что безопасность в Балто-Черноморском пространстве неделима, угроза для одного — это угроза для всех", — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины отметил необходимость наработки всеобъемлющей системы безопасности для всех стран региона, которым грозит Россия. Кулеба отметил, что Черное море должно стать тем, чем стало Балтийское — морем НАТО.

"Украина призывает к демилитаризации Черного моря, чтобы все миролюбивые страны, уважающие международное право, могли снова использовать наше общее море для торговли и путешествий, жить свободно без страха российских военных кораблей. Призываю партнеров быть устойчивыми на пути к этой цели", — добавил Кулеба.

Напомним, Кулеба заявил, что Украина поддерживает Молдову в борьбе с российским влиянием. А ракетные атаки России по Украине опасны и для соседних государств, в частности Польши и Румынии.

Также мы писали, что главы Министерств иностранных дел Украины и Румынии, Дмитрий Кулеба и Богдан Ауреску провели встречу, где обсудили укрепление безопасности в Черноморском регионе. Эта встреча прошла перед первой конференцией по безопасности Черноморского региона в Бухаресте, организованной под эгидой Международной крымской платформы.

Добавим, в Брюсселе прошло первое за шесть лет заседание Комиссии Украина-НАТО. Кроме того, украинская делегация провела ряд двусторонних встреч, которые имели целью ускорение поставок оружия и боеприпасов в Украину.