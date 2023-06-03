Кулеба закликав швидше вводити санкції проти виробників дронів і ракет РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: google.com

Очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав Захід та США швидше вводити санкції проти російських компаній із виробництва ракет та дронів, адже Росія масово обстрілює ними Україну. За його словами, багато країн зволікають із цим.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Кулеба заявив, що наприкінці 2022 року Україна передала своїм партнерам список, що містить 36 компаній військово-промислового комплексу Росії, проти яких були запропоновані обмежувальні заходи. Однак із переліку під санкції потрапила лише незначна частина підприємств.

"Що ми бачимо? Безперервні ракетні атаки, безперервні дронові атаки. Ледь не щодня українці не сплять ночами через повітряну тривогу", — наголосив міністр.

Він зазначив, що в разі продовження цієї ситуації, Україна вимагатиме пояснень, чому деякі з країн не бажають застосовувати ці санкції.

"І нехай тоді колеги пояснюють публічно своїм громадянам, громадянам України — я розумію, коли йдеться про торговельні обмеження, — у чому проблема застосувати санкції проти російського заводу, який клепає ракети, якими вбивають українців?" — заявив Кулеба.

Він додав, що буде цікаво дізнатися, які комерційні та політичні інтереси піддаються ризику в разі введення санкцій проти російських підприємств, що займаються виробництвом ракет та дронів.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про намір Сполучених Штатів запровадити нові санкційні заходи проти Росії 31 травня. Санкції, як зазначено, включають обмеження на експорт.