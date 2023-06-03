Кулеба призвал быстрее вводить санкции против производителей дронов и ракет РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: google.com

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад и США быстрее вводить санкции против российских компаний по производству ракет и дронов, ведь Россия массово обстреливает ими Украину. По его словам, многие страны медлят с этим.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Кулеба заявил, что в конце 2022 Украина передала своим партнерам список, содержащий 36 компаний военно-промышленного комплекса России, против которых были предложены ограничительные меры. Однако из перечня под санкции попала только незначительная часть предприятий.

«Что мы видим? Непрерывные ракетные атаки, непрерывные дроновые атаки. Чуть ли не каждый день украинцы не спят по ночам из-за воздушной тревоги", — отметил министр.

Он заявил, что в случае продолжения этой ситуации Украина потребует объяснений, почему некоторые из стран не желают применять эти санкции.

"И пусть тогда коллеги объясняют публично своим гражданам, гражданам Украины — я понимаю, когда речь идет о торговых ограничениях, — в чем проблема применить санкции против российского завода, клепающего ракеты, которыми убивают украинцев?" — отметил Кулеба.

Он добавил, что будет интересно узнать, какие коммерческие и политические интересы подвергаются риску в случае введения санкций против российских предприятий, занимающихся производством ракет и дронов.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении Соединенных Штатов ввести новые санкционные меры против России 31 мая. Санкции, как отмечено, включают ограничения на экспорт.