Кулеба зробив заяву про ймовірне відправлення військ НАТО до України

Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Україна не просила країни-члени Північноатлантичного Альянсу про розміщення військ на своїй території. Однак цей день може настати.

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico.

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Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не відкидає можливості відправлення військ на територію України, якщо це допоможе уникнути перемоги Росії у війні.

"Ми раді бачити, що президент Макрон розвивається в цьому напрямку", — прокоментував цю заяву Кулеба.

Він зауважив, що хоча Україна ніколи не просила про введення іноземних військ, лідери ЄС повинні звикнути до думки, що "цей день може настати".

"Я чудово розумію, що європейці не звикли до думки про війну. Але це безтурботність, яку європейці просто не можуть собі дозволити — ні для себе, ні для своїх дітей", — наголосив очільник українського МЗС.

Кулеба додав, що Україна може перемогти, але якщо програє — Путін не зупиниться.

Нагадаємо, Макрон вчергове заявив, що французька армія буде введена на територію України. Проте ведення військ матиме нюанс.

Раніше французьке видання El País писало, що в Україні вже перебувають спецпризначенці НАТО. Також деякі з цих неофіційних інформаторів є іноземними військовослужбовцями у відставці та добровільно вступили до лав ЗСУ.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що деякі країни НАТО вже направили військових до України. Втім, він не сказав, про які країни йдеться.