Кулеба сделал заявление о вероятной отправке войск НАТО в Украину
Украина не просила страны-члены Североатлантического Альянса о размещении войск на своей территории. Однако этот день может наступить.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Politico.
Возможность размещения войск НАТО в Украине
Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на территорию Украины, если это поможет избежать победы России в войне.
"Мы рады видеть, что президент Макрон развивается в этом направлении", — прокомментировал это заявление Кулеба.
Он отметил, что хотя Украина никогда не просила о введении иностранных войск, лидеры ЕС должны привыкнуть к мнению, что "этот день может наступить".
"Я прекрасно понимаю, что европейцы не привыкли к мнению о войне. Но это беспечность, которую европейцы просто не могут себе позволить — ни для себя, ни для своих детей", — подчеркнул глава украинского МИД.
Кулеба добавил, что Украина может победить, но если проиграет — Путин не остановится.
Напомним, Макрон в очередной раз заявил, что французская армия будет введена на территорию Украины. Однако ведение войск будет иметь нюанс.
Ранее французское издание El País писало, что в Украине уже находятся спецназовцы НАТО. Также некоторые из этих неофициальных информаторов являются иностранными военнослужащими в отставке и добровольно вступили в ряды ВСУ.
Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину. Впрочем, он не сказал, о каких странах идет речь.
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