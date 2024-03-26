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Кулеба сделал заявление о вероятной отправке войск НАТО в Украину

26 марта 2024 10:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кулеба сделал заявление о вероятной отправке войск НАТО в Украину
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина не просила страны-члены Североатлантического Альянса о размещении войск на своей территории. Однако этот день может наступить.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

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Возможность размещения войск НАТО в Украине

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на территорию Украины, если это поможет избежать победы России в войне.

"Мы рады видеть, что президент Макрон развивается в этом направлении", — прокомментировал это заявление Кулеба.

Он отметил, что хотя Украина никогда не просила о введении иностранных войск, лидеры ЕС должны привыкнуть к мнению, что "этот день может наступить".

"Я прекрасно понимаю, что европейцы не привыкли к мнению о войне. Но это беспечность, которую европейцы просто не могут себе позволить — ни для себя, ни для своих детей", — подчеркнул глава украинского МИД.

Кулеба добавил, что Украина может победить, но если проиграет — Путин не остановится.

Напомним, Макрон в очередной раз заявил, что французская армия будет введена на территорию Украины. Однако ведение войск будет иметь нюанс. 

Ранее французское издание El País писало, что в Украине уже находятся спецназовцы НАТО. Также некоторые из этих неофициальных информаторов являются иностранными военнослужащими в отставке и добровольно вступили в ряды ВСУ.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину. Впрочем, он не сказал, о каких странах идет речь.

Дмитрий Кулеба
НАТО
Европа
война в Украине

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