Купив майна на 350 тис. доларів: у військкома Дніпропетровської області проводяться обшуки

Обшуки у військкома. Фото: МВС України

У Дніпропетровській області було проведено обшуки у голови обласного військового комісаріату. Під час війни він придбав майно вартістю близько 350 тисяч доларів.

Про це повідомляє МВС України.

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Обшук у військкома в Дніпропетровській області

Повідомляється, що за час активних бойових дій Росії в Україні глава місцевого військового відомства оформив на родича кілька автомобільних транспортних засобів та дві нерухомості у місті Дніпро.

До того ж він зареєстрував бізнес на одного з членів сім'ї, який своєю чергою придбав комерційну площу розміром приблизно 500 кв.м.

Правоохоронці здійснили обшуки на робочому місці та місці проживання керівника військового відомства та його рідних, які були пов'язані з підозрілою активністю.

У МВС уточнили, що військовому може бути призначено покарання у вигляді від п'яти до десяти років ув'язнення, а також заборона на виконання певних функцій або зайняття деякими видами діяльності на період до трьох років.

Обшук у військкома в Дніпропетровській області. Фото: МВС

Нагадаємо, що на Донеччині були викриті на хабарі військком і співробітник поліції. Вони налагодили схему ухилення від мобілізації військовозобов'язаних чоловіків.

Також ми повідомляли, що команда оперативників Державного бюро розслідувань разом із Офісом Генерального прокурора затримала колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та ухиленні від служби.