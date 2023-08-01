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Купил имущества на 350 тыс. долларов: у военкома Днепропетровской области проводятся обыски

1 августа 2023 16:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Купил имущества на 350 тыс. долларов: у военкома Днепропетровской области проводятся обыски
Обыски у военкома. Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Днепропетровской области были проведены обыски у главы областного военного комиссариата. Во время войны он приобрел имущество стоимостью около 350 000 долларов.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Обыски у военкома в Днепропетровской области

Сообщается, что за время активных боевых действий России в Украине глава местного военного ведомства оформил на родственника несколько автомобильных транспортных средств и две недвижимости в городе Днепр.

К тому же, он зарегистрировал бизнес на одного из членов семьи, который в свою очередь приобрел коммерческую площадь размером приблизительно 500 кв.м.

Правоохранители осуществили обыски на рабочем месте и месте проживания руководителя военного ведомства и его родных, которые были связаны с подозрительной активностью.

В МВД уточнили, что военкому может быть назначено наказание в виде от пяти до десяти лет заключения, а также запрет на исполнение определенных функций или занятие некоторыми видами деятельности на период до трех лет.

МВД
Обыски у военкома в Днепропетровской области. Фото: МВД

Напомним, что в Донецкой области біли разоблачены на взятке военком и сотрудник полиции. Они наладили схему уклонения от мобилизации военнообязанных мужчин.

Также мы сообщали, что команда оперативников Государственного бюро расследований вместе с Офисом Генерального прокурора задержала бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и уклонении от службы.

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