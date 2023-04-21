Латвія передасть Україні всі свої переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, — Інара Мурнієце

Міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце. Фото: Уніан

У п'ятницю, 21 квітня, міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце оголосила про рішення передати українцям всі наявні в латвійської сторони переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Про це вона заявила на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Latvijas Sabiedriskie Mediji.

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"Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі засоби ППО Stinger, які у нас ще є. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше", — оголосила Мурнієце.

Також Латвія продовжує втілювати програму підготовки українських військовослужбовців і передає Україні не тільки бронетехніку, а й конфісковані у п'яних водіїв автомобілі.

"Нашою метою було подвоїти кількість українських солдатів, які пройшли підготовку в Латвії цьогоріч, якщо порівняти з 2022 роком. Зараз ми бачимо, що зможемо підготувати ще більше військовослужбовців Збройних сил України на різних рівнях. Упевнена, що до кінця року Латвія підготує майже три тисячі солдатів Збройних Сил України", — сказала очільниця відомства.

Востаннє про відправлення Україні ПЗРК Stinger Латвія оголошувала в січні цього року. Військова допомога Україні з боку Латвії вже досягла 1% її ВВП й перевищила 300 мільйонів євро.

Нагадаємо, що правоохоронні установи розшукують громадянина Латвії Олександра Малишева, який брав участь у бойових діях в Україні. Чоловік воював на боці Росії.