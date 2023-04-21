Латвия передаст Украине все свои переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, — Инара Мурниеце

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце. Фото: Униан

В пятницу, 21 апреля, министр обороны Латвии Инара Мурниеце объявила о решении передать украинцам все имеющиеся у латвийской стороны переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом она заявила на заседании Контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщает Latvijas Sabiedriskie Mediji.

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"Латвия отозвалась на просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны и решила передать Украине все средства ПВО Stinger, которые у нас еще есть. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их в Украину как можно быстрее", — объявила Мурниеце.

Также Латвия продолжает реализовывать программу подготовки украинских военнослужащих и передает Украине не только бронетехнику, но и конфискованные у пьяных водителей автомобили.

"Нашей целью было удвоить количество украинских солдат, прошедших подготовку в Латвии в этом году, если сравнить с 2022 годом. Сейчас мы видим, что сможем подготовить еще больше военнослужащих Вооруженных сил Украины на разных уровнях. Уверена, что к концу года Латвия подготовит почти три тысячи солдат Вооруженных Сил Украины", — сказала глава ведомства.

В последний раз об отправке Украине ПЗРК Stinger Латвия объявляла в январе этого года. Военная помощь Украине со стороны Латвии уже достигла 1% ее ВВП и превысила 300 миллионов евро.

Напомним, что правоохранительные учреждения разыскивают гражданина Латвии Александра Малышева, участвовавшего в боевых действиях в Украине. Человек воевал на стороне России.