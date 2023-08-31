Латвія витрачає на військові допомогу ЗСУ понад 1% ВВП

Зустріч Президентів України та Латвії В. Зеленського та Е. Левітса. Ілюстративне фото: ОП

Латвія активно підтримує Україну і бере участь у всіх ініціативах з військової допомоги нашій армії. Так, понад 1% від національного ВВП Латвія вже витрачає для допомоги ЗСУ.

Про це заявила керівниця Міноборони Латвії Інара Мурнієце, повідомляє Укрінформ.

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Що відомо про латвійську військову допомогу Україні

У середу, 30 серпня, перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Іспанії, міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце зробила важливу заяву.

"Наша військова допомога для України перевищує один відсоток від нашого ВВП. Сьогодні ми концентруємо зусилля на тренуванні українських військовослужбовців та взяли зобов’язання надати таке тренування для 3 000 українських військових у Латвії. Це велика кількість, якщо враховувати розмір моєї країни та наших Збройних сил. Ми будемо щасливими, якщо інші країни ЄС приєднаються до нас у такій роботі", — зазначила урядовиця.

За її словами Латвія активно підтримує нарощення військової допомоги.

"Ці пропозиції на столі. Латвія підтримує всі ініціативи для посилення та допомоги для України. Ми знаємо, для чого це є необхідним. Триває неймовірно жорстока війна Росії проти України. Україна захищає саме своє існування, своєї нації та своїх людей", — розповіла Мурнієце.

Також вона повідомила, як саме Латвія може забезпечити свою частку збройної підтримки України.

"Ми дуже добре просуваємося у зміцненні та у розвитку військової промисловості в ЄС. Латвія має власні проєкти щодо виробництва боєприпасів великого калібру. Ми розпочнемо з виробництва певних компонентів для таких боєприпасів, і після цього поступово, крок за кроком, будемо просуватися до розвитку повного виробничого циклу в Латвії", — пояснила міністерка оборони Латвії.

Нагадаємо, Латвія приєдналася до декларації країн G7 про підтримку України.

Також нещодавно у Латвії затримали ймовірного шпигуна РФ.