Латвия тратит на военную помощь ВСУ более 1% ВВП

Встреча Президентов Украины и Латвии В. Зеленского и Э. Левитса. Иллюстративное фото: ОП

Латвия активно поддерживает Украину и участвует во всех инициативах по военной помощи нашей армии. Так, более 1% национального ВВП Латвия уже тратит для помощи ВСУ.

Об этом заявила руководитель Минобороны Латвии Инара Мурниеце, сообщает Укринформ.

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Что известно о латвийской военной помощи Украине

В среду, 30 августа, перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Испании, министерша обороны Латвии Инара Мурниеце сделала важное заявление.

"Наша военная помощь для Украины превышает один процент от нашего ВВП. Сегодня мы концентрируем усилия на тренировке украинских военнослужащих и обязались предоставить такую тренировку для 3 000 украинских военных в Латвии. Это большое количество, если учитывать размер моей страны и наших Вооруженных сил. Мы будем счастливы, если другие страны ЕС присоединятся к нам в такой работе ", — отметила чиновник.

По ее словам, Латвия активно поддерживает наращивание военной помощи.

"Эти предложения на столе. Латвия поддерживает все инициативы для усиления и помощи для Украины. Мы знаем, для чего это необходимо. Продолжается невероятно жестокая война России против Украины. Украина защищает само свое существование, своей нации и своих людей", — рассказала Мурниеце.

Также она сообщила, как именно Латвия может обеспечить свою долю вооруженной поддержки Украины.

"Мы очень хорошо продвигаемся в укреплении и развитии военной промышленности в ЕС. У Латвии есть собственные проекты по производству боеприпасов большого калибра. Мы начнем с производства определенных компонентов для таких боеприпасов, и после этого постепенно, шаг за шагом, будем продвигаться к развитию полного производственного цикла в Латвии", — объяснила министерка обороны Латвии.

Напомним, Латвия присоединилась к декларации стран G7 о поддержке Украины.

Также недавно в Латвии задержали предполагаемого шпиона РФ.