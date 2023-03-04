Лаврова публічно висміяли на конференції в Індії: що вигадали в рф цього разу

Сергій Лавров

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, нібито росія намагається зупинити війну проти України, яку сама й розв'язала. У відповідь аудиторія на конференції, де виступав Лавров, вибухнула сміхом.

Про це пише The Washington Post.

Чергові вигадки росії

3 березня у Нью-Делі відбулась багатостороння конференція Raisina Dialogue, яку щороку проводять в Індії. Цьогоріч там виступав і Лавров. Міністр закордонних справ рф просував російські наративи про те, що рф є "жертвою" в російсько-українській війні.

"Ви знаєте, війна, яку ми намагаємося зупинити і яку розв'язали проти нас, використовуючи українців ... звісно, вплинула на політику росії, зокрема на енергетичну політику..." — сказав Лавров.

Посеред цієї фрази із залу долинули сміх та зітхання. Судячи з виразу обличчя міністра закордонних справ рф, йому не дуже сподобалася реакція присутніх на заході.

Як зазначає WP, на конференції Лавров "чітко дав зрозуміти", що росія більше не буде покладатися на західних гравців і натомість перенесе свою енергетичну політику в бік "надійних" та "перевірених" партнерів, як-от Індія та Китай. Він сказав, що на світ впливають не дії росії, а радше "реакція Заходу на росію".

Під час розмови з інтерв’юером Санджоєм Джоші, головою дослідницького фонду Observer, Лавров заявив, що той мав "виконати домашнє завдання", перш ніж ставити йому запитання про російське вторгнення.

"Ти голова такої видатної аудиторії, я не розумію, чому ти не розумієш", — сказав він, викликавши сміх у залі.

Як пише WP, Лавров постійно перебивав Джоші, повторюючи "зачекайте, зачекайте", поки аудиторія сміялася.

Що відомо про конференцію Raisina Dialogue

Raisina Dialogue — одна з великих міжнародних конференцій, на які все ще запрошують російських офіційних осіб після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Попри те, що заяви лаврова стосовно війни проти України на конференції сприйняли критично, за даними WP, до слів про "лицемірство Заходу" та "вибіркову" увагу до прав людини ставилися більш прихильно.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Лавров виступив з новою заявою про мирні переговори з Україною. Водночас в Офісі Президента закликали російського міністра оцінити "нові реалії" перш ніж сідати за стіл переговорів.

Додамо, раніше держсекретар США заявив, що росія наразі не готова до мирних переговорів. А нещодавні заяви російського диктатора володимира путіна свідчать, що він готовий іти далі у своїй агресії проти України.