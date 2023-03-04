Лаврова публично высмеяли на конференции в Индии: что придумали в россии на этот раз

Сергей Лавров

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров заявил, что рф пытается остановить войну против Украины, которую сама и развязала. В ответ аудитория на конференции, где выступал Лавров, разразилась смехом.

Об этом пишет The Washington Post.

Очередные выдумки россии

3 марта в Нью-Дели состоялась многосторонняя конференция Raisina Dialogue, ежегодно проводимая в Индии. В этом году там выступал и Лавров. Министр иностранных дел россии продвигал российские нарративы о том, что рф является "жертвой" в российско-украинской войне.

"Вы знаете, война, которую мы пытаемся остановить и которую развязали против нас, используя украинцев ... конечно, повлияла на политику россии, в частности, на энергетическую политику..." — сказал Лавров.

Посреди этой фразы из зала донесся смех и вздох. Судя по выражению лица министра иностранных дел рф, ему не очень понравилась реакция присутствующих на мероприятии.

Как отмечает WP, на конференции лавров "четко дал понять", что россия больше не будет полагаться на западных игроков и перенесет свою энергетическую политику в сторону "надежных" и "проверенных" партнеров, таких как Индия и Китай. Он сказал, что на мир влияют не действия россии, а скорее "реакция Запада на россию".

Во время разговора с интервьюером Санджоем Джоши, главой исследовательского фонда Observer, Лавров заявил, что тот должен был "выполнить домашнее задание", прежде чем задавать ему вопрос о российском вторжении.

"Ты глава такой выдающейся аудитории, я не понимаю, почему ты не понимаешь", — сказал он, вызвав смех в зале.

Как пишет WP, Лавров постоянно перебивал Джоши, повторяя "подождите, подождите", пока аудитория смеялась.

Что известно о конференции Raisina Dialogue

Raisina Dialogue — одна из крупных международных конференций, на которые все еще приглашают российских официальных лиц после полномасштабного вторжения россии в Украину. Несмотря на то, что заявления Лаврова относительно войны против Украины на конференции восприняли критически, по данным WP, к словам о "лицемерии Запада" и "выборочном" внимании к правам человека относились более благосклонно.

Напомним, недавно Сергей Лавров выступил с новым заявлением о мирных переговорах с Украиной. В то же время в Офисе Президента призвали российского министра оценить "новые реалии", прежде чем садиться за стол переговоров.

Добавим, ранее госсекретарь США заявил, что россия пока не готова к мирным переговорам. А недавние заявления российского диктатора владимира путина свидетельствуют, что он готов идти дальше в своей агрессии против Украины.