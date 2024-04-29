Лещенко звинуватив Росію у скандалі щодо телемарафону

Радник Керівника ОП Сергій Лещенко. Фото: ОП

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що телемарафон "Єдині новини" створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. А намагання його дискредитувати є частиною інформаційної війни Росії проти України.

Про це Сергій Лещенко заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Лещенко відзначив, що одним з методів російської агресії є спроби підірвати авторитет джерел, що постачають перевірену інформацію, з метою розповсюдження хаосу в українському суспільстві.

"Тут вже питання до спецслужб, чому українські політики повторюють цей вкид? Вони є частиною російської пропаганди чи корисними ідіотами – людьми, яких опоненти використовують у своїх цілях", — сказал радник керівника ОП.

Росія, за словами Лещенка, активно розповсюджує наративи про те, що "треба у середині травня позбавляти Зеленського влади, проводити путч". Водночас деякі українські політики, зауважив він, непродумано підхоплюють ці наративи, що становить загрозу для інформаційної безпеки в Україні.

Нагадаємо раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав "недоцільним" перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ. Він зазначив, що забезпечення інформаційної безпеки є частиною держполітики у сфері нацбезпеки й оборони.

Також ми розповідали, що станом на початок лютого 2024 року телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, 47% — не довіряють. Більш критичні до телепроєкту мешканці західних та центральних регіонів, а також громадяни, які не довірять Президенту України Володимиру Зеленському.