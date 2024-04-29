Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Лещенко звинуватив Росію у скандалі щодо телемарафону arrow

Лещенко звинуватив Росію у скандалі щодо телемарафону

29 квітня 2024 15:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Лещенко звинуватив Росію у скандалі щодо телемарафону
Радник Керівника ОП Сергій Лещенко. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що телемарафон "Єдині новини" створений для того, щоб бути джерелом верифікованої інформації, а не фейків. А  намагання його дискредитувати є частиною інформаційної війни Росії проти України.

Про це Сергій Лещенко заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Дискредитація телемарафону з боку Росії

Лещенко відзначив, що одним з методів російської агресії є спроби підірвати авторитет джерел, що постачають перевірену інформацію, з метою розповсюдження хаосу в українському суспільстві.

"Тут вже питання до спецслужб, чому українські політики повторюють цей вкид? Вони є частиною російської пропаганди чи корисними ідіотами – людьми, яких опоненти використовують у своїх цілях", — сказал радник керівника ОП.

Росія, за словами Лещенка, активно розповсюджує наративи про те, що "треба у середині травня позбавляти Зеленського влади, проводити путч". Водночас деякі українські політики, зауважив він, непродумано підхоплюють ці наративи, що становить загрозу для інформаційної безпеки в Україні.

Нагадаємо раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав "недоцільним" перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ. Він зазначив, що забезпечення інформаційної безпеки є частиною держполітики у сфері нацбезпеки й оборони.

Також ми розповідали, що станом на початок лютого 2024 року телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, 47% — не довіряють. Більш критичні до телепроєкту мешканці західних та центральних регіонів, а також громадяни, які не довірять Президенту України Володимиру Зеленському.

дезінформація
Сергій Лещенко
телемарафон
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри