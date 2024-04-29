Лещенко обвинил Россию в скандале по поводу телемарафона

Советник руководителя ОП Сергей Лещенко. Фото: ОП

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что телемарафон "Єдині новини" создан для того, чтобы быть источником верифицируемой информации, а не фейков. А попытки его дискредитировать являются частью информационной войны России против Украины.

Об этом Сергей Лещенко заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Лещенко отметил, что одним из методов российской агрессии является попытка подорвать авторитет источников, поставляющих проверенную информацию, с целью распространения хаоса в украинском обществе.

"Здесь уже вопрос к спецслужбам, почему украинские политики повторяют этот вброс? Они являются частью российской пропаганды или полезными идиотами — людьми, оппонентами которых используются в своих целях", — сказал советник руководителя ОП.

Россия, по словам Лещенко, активно распространяет нарративы о том, что "надо в середине мая лишать Зеленского власти, проводить путч". В то же время некоторые украинские политики, отметил он, непродуманно подхватывают эти нарративы, что представляет угрозу для информационной безопасности в Украине.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона на ВСУ. Он отметил, что обеспечение информационной безопасности является частью госполитики в сфере нацбезопасности и обороны.

Также мы рассказывали, что на начало февраля 2024 года телемарафону "Единые новости" доверяют 36% украинцев, 47% — не доверяют. Более критичны к телепроекту жители западных и центральных регионов, а также граждане, которые не доверят Президенту Украины Владимиру Зеленскому.