Ляшко розповів, скільки медзакладів під час війни знищили росіяни

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

За час війни в Україні серйозно постраждала медична інфраструктура. Загалом внаслідок атак окупантів 173 лікарень було знищено.

Про це в інтерв'ю Укрінформ розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Якщо говорити про статистику, то 1 218 об’єктів в закладах охорони здоров’я зазнали пошкодження. Якщо говорити про лікарні, то це близько 540 закладів охорони здоров’я, 173 об’єкти зруйнований повністю, більш як на 90%, і ми не розглядаємо їх як об’єкти для відновлення. В цих випадках може бути будівництво нової споруди з нуля, за новим проєктом", — розповів Ляшко.

Крім цього, він розповів, скільки потрібно грошей для відновлення зруйнованих медзакладів.

"Щодо фінансової оцінки, то там, де ми маємо доступ до зруйнованих і пошкоджених об’єктів, ми дивимося по ціні за квадратний метр на лікарню, використовуючи проектно-кошторисну документацію по інших об’єктах на 2021 рік. Ми прорахували середню ціну усіх об’єктів і зараз по факту можемо говорити про суму до 1 млрд доларів, які необхідні, щоб відновити медичні об’єкти до того стану, в якому вони були до 24 лютого", — сказав Ляшко.

Водночас він зауважив, що до багатьох медичних об’єктів Україна не має доступу. Наприклад, ситуацію з медзакладами в Маріуполі оцінюють тільки по тих кадрах, які бачили у відеозйомках.

Фахівці Світового банку і Всесвітньої організації охорони здоров’я рахують за своєю методикою: не тільки відновлення до стану, який був на 24 лютого, а й і втрачені інвестиції та інші втрачені потенціали, які могла генерувати лікарня. Вони оцінюють збитки для системи охорони здоров’я України десятками мільярдів доларів. Зокрема, остання цифра, яку вони презентували наприкінці вересня 2022 року, становила 26 мільярдів доларів.

"Якщо говорити про те, де найбільше руйнувань, то це саме там, де відбувається найбільше активних бойових дій — це південь і схід Харківської області, далі — Донецьк, Луганськ, Миколаїв, Херсон. Там найбільше закладів охорони здоров’я різного рівня постраждали, від сільських амбулаторій до міських лікарень", — додав Ляшко.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України медичні заклади усе частіше закривають для місцевих жителів. Лікарні переобладнують для потреб поранених російських окупантів.