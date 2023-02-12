Ляшко рассказал, сколько медучреждений во время войны уничтожили россияне

Министр здравоохранения Виктор Ляшко

За время войны в Украине серьезно пострадала медицинская инфраструктура. Всего в результате атак оккупантов 173 больницы были уничтожены.

Об этом в интервью Укринформ рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Если говорить о статистике, то 1 218 объектов в учреждениях здравоохранения получили повреждения. Если говорить о больницах, то это около 540 учреждений здравоохранения, 173 объекты разрушены полностью, более чем на 90%, и мы не рассматриваем их как объекты для восстановления. В этих случаях может быть строительство нового здания с нуля, за новым проектом", — рассказал Ляшко.

Кроме этого, он рассказал, сколько нужно денег для восстановления разрушенных медучреждений.

"Что касается финансовой оценки, то там, где мы имеем доступ к разрушенным и поврежденным объектам, мы смотрим по цене за квадратный метр на больницу, используя проектно-сметную документацию по другим объектам на 2021 год. Мы просчитали среднюю цену всех объектов и сейчас по факту можем говорить о сумме до 1 млрд долларов, которые необходимы, чтобы восстановить медицинские объекты до того состояния, в котором они были до 24 февраля", — сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что ко многим медицинским объектам Украина не имеет доступа. Например, ситуацию с медучреждениями в Мариуполе оценивают только по тем кадрам, которые видели в видеосъемках.

Специалисты Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения считают по своей методике: не только восстановление до состояния, которое было на 24 февраля, но и потерянные инвестиции и другие утраченные потенциалы, которые могла генерировать больница. Они оценивают ущерб для системы здравоохранения Украины десятками миллиардов долларов. В частности, последняя цифра, которую они презентовали в конце сентября 2022 года, составляла 26 миллиардов долларов.

"Если говорить о том, где больше всего разрушений, то это именно там, где происходит больше всего активных боевых действий — это юг и восток Харьковской области, дальше — Донецк, Луганск, Николаев, Херсон. Там больше всего учреждений здравоохранения разного уровня пострадали, от сельских амбулаторий до городских больниц", — добавил Ляшко.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины медицинские учреждения все чаще закрывают для местных жителей. Больницы переоборудованы для нужд раненых российских оккупантов.