Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Ляшко рассказал, сколько медучреждений во время войны уничтожили россияне arrow

Ляшко рассказал, сколько медучреждений во время войны уничтожили россияне

12 февраля 2023 13:34
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Ляшко рассказал, сколько медучреждений во время войны уничтожили россияне
Министр здравоохранения Виктор Ляшко
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

За время войны в Украине серьезно пострадала медицинская инфраструктура. Всего в результате атак оккупантов 173 больницы были уничтожены.

Об этом в интервью Укринформ рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте также:

Подробности

"Если говорить о статистике, то 1 218 объектов в учреждениях здравоохранения получили повреждения. Если говорить о больницах, то это около 540 учреждений здравоохранения, 173 объекты разрушены полностью, более чем на 90%, и мы не рассматриваем их как объекты для восстановления. В этих случаях может быть строительство нового здания с нуля, за новым проектом", — рассказал Ляшко.

Кроме этого, он рассказал, сколько нужно денег для восстановления разрушенных медучреждений.

"Что касается финансовой оценки, то там, где мы имеем доступ к разрушенным и поврежденным объектам, мы смотрим по цене за квадратный метр на больницу, используя проектно-сметную документацию по другим объектам на 2021 год. Мы просчитали среднюю цену всех объектов и сейчас по факту можем говорить о сумме до 1 млрд долларов, которые необходимы, чтобы восстановить медицинские объекты до того состояния, в котором они были до 24 февраля", — сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что ко многим медицинским объектам Украина не имеет доступа. Например, ситуацию с медучреждениями в Мариуполе оценивают только по тем кадрам, которые видели в видеосъемках.

Специалисты Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения считают по своей методике: не только восстановление до состояния, которое было на 24 февраля, но и потерянные инвестиции и другие утраченные потенциалы, которые могла генерировать больница. Они оценивают ущерб для системы здравоохранения Украины десятками миллиардов долларов. В частности, последняя цифра, которую они презентовали в конце сентября 2022 года, составляла 26 миллиардов долларов.

"Если говорить о том, где больше всего разрушений, то это именно там, где происходит больше всего активных боевых действий — это юг и восток Харьковской области, дальше — Донецк, Луганск, Николаев, Херсон. Там больше всего учреждений здравоохранения разного уровня пострадали, от сельских амбулаторий до городских больниц", — добавил Ляшко.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины медицинские учреждения все чаще закрывают для местных жителей. Больницы переоборудованы для нужд раненых российских оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:40 Дарио Срна рассказал о продаже еще одного игрока "Шахтера": кто уйдет из команды

13:24 Оккупанты в очередной раз обстреляли здание Херсонской ОГА: что известно

13:15 Грузия продолжает убивать экс-президента Саакашвили, — Михаил Подоляк о позиции Грузии по делу осужденного политика

Новина з відео

13:00 Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения

12:56 Для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты привлекли иностранных наемников, — ГУР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:43 Шикарный гол "Униона" в ворота "РБ Лейпциг" испугал "Баварию": Берлин идет за чемпионством

12:37 В Укрэнерго рассказали о состоянии электросети: где могут применить аварийные отключения

Новина з фото

12:30 Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии: погибла женщина

Новина з фото

12:10 На работу будет доехать проще: с понедельника в Одессе будет работать электротранспорт

11:54 Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона: о чем договорились

Новина з відео

13:00 Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения

Новина з відео

12:43 Шикарный гол "Униона" в ворота "РБ Лейпциг" испугал "Баварию": Берлин идет за чемпионством

Новина з відео

10:52 В Раде готовят поправку, которая позволит назначать министром обороны военного

Новина з відео

09:00 Первое поражение Выхриста на профессиональном ринге: как проиграл украинец

Новина з відео

06:30 "Марсель" победил "Клермон": как сыграл Малиновский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:00 Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин

Новина з відео

21:10 Тренер "Арсенала" Артета оценил игру с "Брентфордом": Зинченко мог принести три очка

Новина з відео

19:45 Взвешивание перед боем Выхриста: какие шансы у украинца на победу

Новина з відео

18:20 Зеленский анонсировал новые шаги СНБО в защите Украины от тех, кто работал на рф

Новина з відео

18:00 Нужны ли украинским книжным магазинам книги на русском языке: мнение одесситов

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Актуальное по теме

None 12 Февраль 13:39

Дарио Срна рассказал о продаже еще одного игрока "Шахтера": кто уйдет из команды

None 12 Февраль 13:31

Оккупанты в очередной раз обстреляли здание Херсонской ОГА: что известно

None 12 Февраль 13:35

Грузия продолжает убивать экс-президента Саакашвили, — Михаил Подоляк о позиции Грузии по делу осужденного политика

None 12 Февраль 13:00

Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB