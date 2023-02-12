Ляшко рассказал, сколько медучреждений во время войны уничтожили россияне
За время войны в Украине серьезно пострадала медицинская инфраструктура. Всего в результате атак оккупантов 173 больницы были уничтожены.
Об этом в интервью Укринформ рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
-
Оккупанты в очередной раз обстреляли здание Херсонской ОГА: что известно
-
Грузия продолжает убивать экс-президента Саакашвили, — Михаил Подоляк о позиции Грузии по делу осужденного политика
-
Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения
-
Для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты привлекли иностранных наемников, — ГУР
-
Шикарный гол "Униона" в ворота "РБ Лейпциг" испугал "Баварию": Берлин идет за чемпионством
-
В Укрэнерго рассказали о состоянии электросети: где могут применить аварийные отключения
-
Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии: погибла женщина
-
На работу будет доехать проще: с понедельника в Одессе будет работать электротранспорт
-
Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона: о чем договорились
-
Как вести себя во время землетрясения: украинцам дали советы
Подробности
"Если говорить о статистике, то 1 218 объектов в учреждениях здравоохранения получили повреждения. Если говорить о больницах, то это около 540 учреждений здравоохранения, 173 объекты разрушены полностью, более чем на 90%, и мы не рассматриваем их как объекты для восстановления. В этих случаях может быть строительство нового здания с нуля, за новым проектом", — рассказал Ляшко.
Кроме этого, он рассказал, сколько нужно денег для восстановления разрушенных медучреждений.
"Что касается финансовой оценки, то там, где мы имеем доступ к разрушенным и поврежденным объектам, мы смотрим по цене за квадратный метр на больницу, используя проектно-сметную документацию по другим объектам на 2021 год. Мы просчитали среднюю цену всех объектов и сейчас по факту можем говорить о сумме до 1 млрд долларов, которые необходимы, чтобы восстановить медицинские объекты до того состояния, в котором они были до 24 февраля", — сказал Ляшко.
В то же время он отметил, что ко многим медицинским объектам Украина не имеет доступа. Например, ситуацию с медучреждениями в Мариуполе оценивают только по тем кадрам, которые видели в видеосъемках.
Специалисты Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения считают по своей методике: не только восстановление до состояния, которое было на 24 февраля, но и потерянные инвестиции и другие утраченные потенциалы, которые могла генерировать больница. Они оценивают ущерб для системы здравоохранения Украины десятками миллиардов долларов. В частности, последняя цифра, которую они презентовали в конце сентября 2022 года, составляла 26 миллиардов долларов.
"Если говорить о том, где больше всего разрушений, то это именно там, где происходит больше всего активных боевых действий — это юг и восток Харьковской области, дальше — Донецк, Луганск, Николаев, Херсон. Там больше всего учреждений здравоохранения разного уровня пострадали, от сельских амбулаторий до городских больниц", — добавил Ляшко.
Напомним, на временно оккупированных территориях Украины медицинские учреждения все чаще закрывают для местных жителей. Больницы переоборудованы для нужд раненых российских оккупантов.