Лічені хвилини на порятунок — "Білі янголи" показали евакуацію на Донеччині

Чоловік поспішає на евакуацію. Фото: скриншот

З прифронтової Красногорівки Донецької області поліцейський загін "Білі янголи" вивіз чотирьох важкопоранених чоловіків. Також правоохоронцям вдалося евакуювати ще сімох цивільних, які пережили російський артобстріл та запросили екстрену евакуацію.

Кадри роботи підрозділу показали в пресслужбі ГУНП Донецької області сьогодні, 2 травня.

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Як заявили правоохоронці, армія Росії не припиняє штурмувати Красногорівку. Силами "Білих янголів" з різних локацій міста вдалося евакуювати поранених чоловіків 43, 60, 64 та 66 років. В потерпілих важкі травми кінцівок, обличчя внаслідок уламкових поранень. Всім було надано першу допомогу та доправлено до лікарні.

"Екіпаж пересувається максимально швидко, бо найменша затримка може коштувати життя і рятівникам, і постраждалим. У бронеавтомобілі разом з постраждалими їдуть люди, які побачили загибель і страшні рани сусідів і терміново вирішили виїхати", — розповідають про роботу підрозділу правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі жителі Донецької області намагаються повернутись додому разом з дітьми.

Також ми писали, що на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах на кордоні з Росією та лінією фронту.