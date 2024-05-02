Считанные минуты на спасение — "Білі янголи" показали эвакуацию в Донецкой области

Мужчина спешит на эвакуацию. Фото: скриншот

Из прифронтовой Красногоровки Донецкой области полицейский отряд "Білі янголи" вывез четырех тяжелораненых мужчин. Также правоохранителям удалось эвакуировать еще семь гражданских, переживших российский артобстрел и запросивших экстренную эвакуацию.

Кадры работы подразделения показали в пресс-службе ГУНП Донецкой области сегодня, 2 мая.

Читайте также:

В Донецкой области продолжается эвакуация гражданских

Как заявили правоохранители, армия России не прекращает штурмовать Красногоровку. Силами "Белых ангелов" из разных локаций города удалось эвакуировать раненых мужчин 43, 60, 64 и 66 лет. У пострадавших тяжелые травмы конечностей, лицо в результате обломочных ранений. Всем была оказана первая помощь и доставлена в больницу.

"Экипаж передвигается максимально быстро, потому что малейшая задержка может стоить жизни и спасателям, и пострадавшим. В бронеавтомобиле вместе с пострадавшими едут люди, которые увидели гибель и страшные раны соседей и срочно решили уехать", — рассказывают о работе подразделения правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что некоторые жители Донецкой области пытаются возвратиться домой вместе с детьми.

Также мы писали, что на Совете обороны Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах на границе с Россией и линией фронта.