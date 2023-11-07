Лідер ХАМАСу оточений у бункері, — міністр оборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант. Фото: trt.net.tr

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив, що збройні сили країни (ЦАХАЛ) здійснюють операцію у центрі Гази. У ході операції лідер ХАМАСу Яхья Сінвар опинився в оточенні в одному з бункерів.

Про це пише Sky News.

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Міністр оборони конкретного місця бункера міністр не розкрив. При цьому він підтвердив, що армія Ізраїлю знаходиться у центрі Гази.

Варто зазначити, що Яхья Сінвар відомий як один із засновників військового крила ХАМАС і раніше займався створенням структур безпеки організації.

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня члени збройного угруповання ХАМАС здійснили широкомасштабний наступ на Ізраїль, в ході якого відбувалися вбивства та захоплення в полон як військовослужбовців, так і цивільних осіб.

У реакцію на ці дії Ізраїль розпочав військову кампанію проти бойовиків, яка отримала назву "Операція "Залізні мечі".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна не припинятиме вогонь, поки бойовики ХАМАС не звільнять усіх полонених . За його словами, загального припинення вогню без звільнення заручників не буде.

Крім того, міністерство охорони здоров'я Гази, яке під контролем ХАМАС, оголосило про загибель понад 10 тисяч людей внаслідок війни, що розгорілася після атаки на Ізраїль 7 жовтня. Зокрема, загинуло кілька тисяч дітей.