Лидер ХАМАСа окружен в бункере, — министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галлант. Фото: trt.net.tr

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что вооруженные силы страны (ЦАХАЛ) осуществляют операцию в центре Газы. В ходе операции лидер ХАМАСа Яхья Синвар оказался в окружении в одном из бункеров.

Об этом пишет Sky News.

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Министр обороны конкретное местоположение бункера министр не раскрыл. При этом он подтвердил, что армия Израиля находится в центре Газы.

Стоит отметить, что Яхья Синвар известен как один из основателей военного крыла ХАМАС и ранее занимался созданием структур безопасности организации.

Война в Израиле

В первых числах октября члены вооруженной группировки ХАМАС осуществили широкомасштабное наступление на Израиль, в ходе которого происходили убийства и захваты в плен как военнослужащих, так и гражданских лиц.

В реакцию на эти действия Израиль начал военную кампанию против боевиков, получившую название "Операция Железные мечи".

Напомним, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна не будет прекращать огонь, пока боевики ХАМАС не освободят всех пленных. По его словам, всеобщего прекращения огня без освобождения заложников не будет.

Кроме того, министерство здравоохранения Газы, которое под контролем ХАМАС, объявило о гибели более 10 тысяч человек в результате войны, разгоревшейся после атаки на Израиль 7 октября. В частности, погибли несколько тысяч детей.