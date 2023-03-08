Лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе

Лідер правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що війна росії проти України у 2014 році пов'язана з подіями на Майдані Незалежності. Він відреагував на заяву євродепутата Віоли фон Крамон, яка порівняла розгін акції протесту у Тбілісі із Революцією гідності в Україні.

Про це він повідомив на брифінгу.

Кобахідзе вказав, що Майдан призвів до втрати Криму, Луганська та Донецька, а також до війни в Україні. Він також порівняв колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі з Віктором Януковичем і заявив, що діятиме відповідно до інтересів грузинського суспільства, а не на порядку денному радикалів або Віоли фон Крамон.

Кобахідзе також відкинув заяви опозиції про ухвалення закону "про іноагентів" як спекуляцію. Він стверджує, що кампанія, пов'язана з цим законопроєктом та його зв'язком зі статусом кандидата, має спекулятивний характер.

Таким чином Кобахідзе відкидає зв'язок між розгоном протестів у Тбілісі та Революцією гідності в Україні, а також звинувачує Майдан на початку війни росії проти України. Він також відкинув заяви опозиції про ухвалення закону "про іноагентів".

Нагадаємо, що біля будівлі парламенту Грузії збираються противники законопроєкту про "іноагенти", поданий рухом "Сила народу". Вони, зокрема, незадоволені рішенням керівної партії "Грузинська мрія" розпочати обговорення ініціативи у прискореному режимі на сьогоднішньому пленарному засіданні.