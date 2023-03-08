Лідер правлячої партії Грузії цинічно заявив, що у війні в Україні винен Майдан
Лідер правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що війна росії проти України у 2014 році пов'язана з подіями на Майдані Незалежності. Він відреагував на заяву євродепутата Віоли фон Крамон, яка порівняла розгін акції протесту у Тбілісі із Революцією гідності в Україні.
Про це він повідомив на брифінгу.
-
В січні план за доходами державного бюджета України перевиконано на 50%
-
"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі
-
США зняли санкції з дочірніх структур Сбербанку росії, зареєстрованих у Казахстані
-
У Грузії продовжують мітингувати проти ухвалення проросійського закону
-
Астрофотограф показав знімок Місяця у надзвичайно високій роздільній здатності
-
Чи гарантує держава компенсацію українцям втраченого через війну житла
-
У Польщі презентували виставку картин відомих українських художників
-
Окупант розповів про велику кількість загиблих та зневажливе ставлення до мобілізованих
-
На Одещині зустріли рідкісного лісового кота
-
NASA зафіксував сонячне проміння на Марсі
Кобахідзе вказав, що Майдан призвів до втрати Криму, Луганська та Донецька, а також до війни в Україні. Він також порівняв колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі з Віктором Януковичем і заявив, що діятиме відповідно до інтересів грузинського суспільства, а не на порядку денному радикалів або Віоли фон Крамон.
Кобахідзе також відкинув заяви опозиції про ухвалення закону "про іноагентів" як спекуляцію. Він стверджує, що кампанія, пов'язана з цим законопроєктом та його зв'язком зі статусом кандидата, має спекулятивний характер.
Таким чином Кобахідзе відкидає зв'язок між розгоном протестів у Тбілісі та Революцією гідності в Україні, а також звинувачує Майдан на початку війни росії проти України. Він також відкинув заяви опозиції про ухвалення закону "про іноагентів".
Нагадаємо, що біля будівлі парламенту Грузії збираються противники законопроєкту про "іноагенти", поданий рухом "Сила народу". Вони, зокрема, незадоволені рішенням керівної партії "Грузинська мрія" розпочати обговорення ініціативи у прискореному режимі на сьогоднішньому пленарному засіданні.