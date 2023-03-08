Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе

Лидер правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что война россии против Украины в 2014 году связана с событиями на Майдане Незалежности. Он отреагировал на заявление евродепутата Виолы фон Крамон, которая сравнила разгон акции протеста в Тбилиси с Революцией достоинства в Украине.

Об этом он сообщил на брифинге.

Кобахидзе указал, что Майдан привел к потере Крыма, Луганска и Донецка, а также к продолжающейся войне в Украине. Он также сравнил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с Виктором Януковичем и заявил, что будет действовать в соответствии с интересами грузинского общества, а не по повестке дня радикалов или Виолы фон Крамон.

Кобахидзе также отверг заявления оппозиции о принятии закона "об иноагентах" как спекуляцию. Он утверждает, что кампания, связанная с этим законопроектом и его связью со статусом кандидата, носит спекулятивный характер.

Таким образом, Кобахидзе отвергает связь между разгоном протестов в Тбилиси и Революцией достоинства в Украине, а также обвиняет Майдан в начале войны России против Украины. Он также отверг заявления оппозиции о принятии закона "об иноагентах".

Напомним, что у здания парламента Грузии собираются противники законопроекта об "иноагентах", представленном движением "Сила народа". Они в частности недовольны решением руководящей партии "Грузинская мечта" начать обсуждение инициативы в ускоренном режиме на сегодняшнем пленарном заседании.