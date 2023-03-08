Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Лидер правящей партии Грузии цинично заявил, что в войне в Украине виноват Майдан arrow

Лидер правящей партии Грузии цинично заявил, что в войне в Украине виноват Майдан

8 марта 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Лидер правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что война россии против Украины в 2014 году связана с событиями на Майдане Незалежности. Он отреагировал на заявление евродепутата Виолы фон Крамон, которая сравнила разгон акции протеста в Тбилиси с Революцией достоинства в Украине.

Об этом он сообщил на брифинге.

Читайте также:

Кобахидзе указал, что Майдан привел к потере Крыма, Луганска и Донецка, а также к продолжающейся войне в Украине. Он также сравнил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с Виктором Януковичем и заявил, что будет действовать в соответствии с интересами грузинского общества, а не по повестке дня радикалов или Виолы фон Крамон.

Кобахидзе также отверг заявления оппозиции о принятии закона "об иноагентах" как спекуляцию. Он утверждает, что кампания, связанная с этим законопроектом и его связью со статусом кандидата, носит спекулятивный характер.

Таким образом, Кобахидзе отвергает связь между разгоном протестов в Тбилиси и Революцией достоинства в Украине, а также обвиняет Майдан в начале войны России против Украины. Он также отверг заявления оппозиции о принятии закона "об иноагентах".

Напомним, что у здания парламента Грузии собираются противники законопроекта об "иноагентах", представленном движением "Сила народа". Они в частности недовольны решением руководящей партии "Грузинская мечта" начать обсуждение инициативы в ускоренном режиме на сегодняшнем пленарном заседании.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:00"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

18:58 США сняли санкции с дочерних структур Сбербанка, зарегистрированных в Казахстане

Новина з відео

18:53 В Грузии продолжаются протесты против принятия пророссийского закона

Новина з фото

18:50 Астрофотограф показал снимок Луны в чрезвычайно высоком разрешении

18:43 Гарантирует ли государство компенсацию украинцам потерянного из-за войны жилья

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

18:37 В Польше презентовали выставку картин известных украинских художников

Новина з відео

18:35 Оккупант рассказал о большом количестве погибших и пренебрежительном отношении к мобилизованным

Новина з фото

18:30 В Одесской области встретили редкого лесного кота

18:23 NASA зафиксировал солнечные лучи на Марсе

18:19 Без новых ударов по энергообъектам Украины со стороны рф отключений света не будет, — Кудрицкий

Новина з відео

18:53 В Грузии продолжаются протесты против принятия пророссийского закона

Новина з відео

18:35 Оккупант рассказал о большом количестве погибших и пренебрежительном отношении к мобилизованным

Новина з відео

17:34 Зеленский на встрече с Гутерришем заявил, что именно Украина защищает цели и принципы Устава ООН

Новина з відео

17:30 Полиция прокомментировала жестокое задержание одессита

Новина з відео

17:21 В оккупированном Энергодаре вспыхнул масштабный пожар

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:53 Зеленский встретился с генсеком ООН: детали

Новина з відео

15:30 В Одессе открывают транзитное движение транспорта по улице Пироговская

Новина з відео

13:50 Добавил "перчинки" к собственной свадьбе: в Одесской области мужчина устроил стрельбу

Новина з відео

13:48 Участницы от Австрии на "Евровидении-2023" представили забавный клип

Новина з відео

13:20Блогерша из Одессы попала в языковой скандал: подробности

19:00"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

Эксклюзив

17:50Как украинский бюджет пережил первый месяц второго года войны

Эксклюзив

12:20Скандальный законопроект спровоцировал масштабные протесты в Грузии: пахнет ли там россией

08:15Бахмут — ловушка для российской армии

Эксклюзив

07:40Иллюзии о войне: боевой медик рассказал о спасении 300-х

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Эксклюзив

06:10Как преодолеть коррупцию в ходе послевоенного восстановления Украины

Новина з фото

21:32 Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

Актуальное по теме

None 8 Март 19:02

"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

None 8 Март 18:57

США сняли санкции с дочерних структур Сбербанка, зарегистрированных в Казахстане

None 8 Март 18:54

В Грузии продолжаются протесты против принятия пророссийского закона

None 8 Март 18:50

Астрофотограф показал снимок Луны в чрезвычайно высоком разрешении

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB