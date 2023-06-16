Лідери Африки хочуть "побудувати мир" між Україною та Росією, – Reuters

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Фото:REUTERS/Esa Alexander

Кілька африканських лідерів планують візит до Росії та України, де хочуть запропонувати низку заходів для "зміцнення довіри" та почати відновлення миру. Таким чином африканці хочуть виступити миротворцями між сторонами війни та домовитися про збільшення постачання зерна і добрив з двох країн.

Про це йдеться у проєкті рамкового документа з метою візиту, який потрапив у розпорядження редакції видання Reuters.

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Що відомо про візит

Зазначається, що у п’ятницю, 16 червня, топпосадовці планують відвідати Київ та зустрітися з Володимиром Зеленським. А вже у суботу, 17 червня, у Санкт-Петербурзі провести зустріч з диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє видання, президенти Південної Африки та Сенегалу та лідери Коморських островів та Замбії, а також прем’єр-міністр Єгипту запропонують Україні та Росії заходи, які дозволять "побудувати мир".

У документі йдеться, що ці заходи включають відведення російських військ, призупинення ордена МКС на арешт Путіна та послаблення санкцій проти РФ та виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї. Також список включає й "угоду щодо зерна та добрив". В останньому дуже зацікавлена Африка.

Також у документі зазначено, що за цим може бути угода про припинення бойових дій, яка має супроводжуватися переговорами між Росією та Заходом.

"Вищезазначені заходи повинні створити середовище, яке буде сприятливим для припинення вогню та яке дозволить сторонам побудувати довіру і розглянути можливість створення стратегій відновлення миру", – йдеться у документі.

Нагадаємо, що уже в цю суботу президент РФ Володимир Путін готується зустрічати делегацію семи країн Африки для обговорення "мирного врегулювання конфлікту в Україні". 14 червня, стало відомо, президенти яких країни будуть присутні та хто очолить делегацію.