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Лидеры Африки хотят "построить мир" между Украиной и Россией, – Reuters

16 июня 2023 01:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Лидеры Африки хотят "построить мир" между Украиной и Россией, – Reuters
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Фото:REUTERS/Esa Alexander
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Несколько африканских лидеров планируют визит в Россию и Украину, где хотят предложить ряд мер по укреплению доверия и начать восстановление мира. Таким образом, африканцы хотят выступить миротворцами между сторонами войны и договориться об увеличении поставок зерна и удобрений из двух стран.

Об этом говорится в проекте рамочного документа с целью визита попавшего в распоряжение редакции издания Reuters визита.

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Что известно о визите

Отмечается, что в пятницу, 16 июня, чиновники планируют посетить Киев и встретиться с Владимиром Зеленским. А уже в субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге провести встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает издание, президенты Южной Африки и Сенегала и лидеры Коморских островов и Замбии, а также премьер-министр Египта предложат Украине и России мероприятия, позволяющие "построить мир".

В документе говорится, что эти меры включают в себя отвод российских войск, приостановление ордена МКС на арест Путина и ослабление санкций против РФ и вывод из Беларуси тактического ядерного оружия. Также список включает и "соглашение по зерну и удобрениям". В последнем очень заинтересована Африка.

Также в документе указано, что за этим может последовать соглашение о прекращении боевых действий, которое должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом.

"Вышеуказанные мероприятия должны создать среду, которая будет благоприятной для прекращения огня и которая позволит сторонам построить доверие и рассмотреть возможность создания стратегий восстановления мира", — говорится в документе.

Напомним, что уже в эту субботу президент РФ Владимир Путин готовится встречать делегацию семи стран Африки для обсуждения "мирного урегулирования конфликта в Украине". 14 июня, стало известно, президенты каких стран будут присутствовать и кто возглавит делегацию.

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