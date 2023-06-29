Вилучення авто на потреби ЗСУ — без якого документу це неможливо зробити

Передача автомобілів на потреби ЗСУ. Фото: galinfo.com.ua

В Україні під час воєнного стану транспортні засоби цивільних українців, установ, підприємств та організацій можуть вилучати на потреби ЗСУ. Проте передача автомобіля військовим можлива лише за умови отримання спеціального документа.

Адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі РБК-Україна пояснив, що це за документ та у кого можуть мобілізувати авто.

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У кого можуть вилучити авто на потреби ЗСУ

Відповідно до п. 7 Постанови Кабміну № 1921 "Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок", військово-транспортний обов’язок виконується в особливий період шляхом передачі підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань відповідно до визначених завдань.

Таким чином, військово-транспортний обов’язок поширюється на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації;

залізниці;

порти, пристані;

аеропорти;

нафтобази;

автозаправні станції дорожнього господарства;

інші підприємства, установи та організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів;

громадян-власників транспортних засобів.

Як зазначив правознавець, які саме транспортні засоби та техніка може призначатися для закриття потреб ЗСУ на особливий період, визначає Міноборони.

Водночас запити на отримання транспортних засобів можуть надавати ТЦК та СП.

На місцях мобілізацію забезпечують місцеві адміністрації. Саме вони керують мобілізаційною підготовкою на території відповідних громад, а ще контролюють стан мобілізаційної готовності установ і організацій.

У кого вилучати автомобіль не мають права

Особи й установи, у яких не можуть відчужувати автотранспорт:

дипломатичні та консульські установи інших держав;

представництва міжнародних та іноземних організацій;

іноземці та люди, які взагалі не мають громадянства;

банки державного сектору;

підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;

підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.

Вилучення авто на ЗСУ. Фото: ukrmilitary.com

Який документ дозволяє вилучити авто для потреб ЗСУ

Маринич підкреслив, що передача транспортного засобу можлива лише за умови отримання спеціального документа — часткового наряду.

Це розпорядчий документ голови місцевої держадміністрації, в якому встановлено під час мобілізації для керівників підприємств, установ та організацій завдання з передачі військовим формуванням визначених транспортних засобів і техніки, а також порядок, пункти та строки передачі.

Частковий наряд обов'язково мають підписати голова місцевої держадміністрації та керівник ТЦК та СП. Також документ вони скріплюють своїми печатками. Інакше він не дійсний.

Громадянам — власникам транспортних засобів частковий наряд надається у разі введення правового режиму воєнного стану.

"Будь-які інші документи (наприклад, накази керівників ТЦК) не є підставою для передачі транспортних засобів", — звертає увагу правозахисник.

Ще одна важлива умова, на яку вказав Маринич, — передача авто можлива тільки в межах лімітів вилучення транспортних засобів. Але інформація про такі ліміти є таємною.

Передача автомобілів на потреби ЗСУ. Фото: galinfo.com.ua

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