Передача авто на нужды ВСУ — без какого документа это невозможно сделать

Передача автомобилей на нужды ВСУ. Фото: galinfo.com.ua

В Украине во время военного положения транспортные средства украинцев, учреждений, предприятий и организаций могут изымать на нужды ВСУ. Однако передача автомобиля военным возможна только при условии получения специального документа.

Адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии РБК-Украина объяснил, что это за документ и у кого могут мобилизовать авто.

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У кого могут изъять авто на нужды ВСУ

Согласно п. 7 Постановления Кабмина № 1921 "Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности", военно-транспортная обязанность выполняется в особый период путем передачи предприятиями, учреждениями и организациями, а также гражданами транспортных средств и техники для удовлетворения потребностей военных формирований в соответствии с определенными задачами.

Таким образом, военно-транспортная обязанность распространяется на:

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы, органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации;

железные дороги;

порты, пристани;

аэропорты;

нефтебазы;

автозаправочные станции дорожного хозяйства;

другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;

граждан-владельцев транспортных средств.

Как отметил правовед, какие именно транспортные средства и техника могут предназначаться для закрытия потребностей ВСУ на особый период, определяет Минобороны.

В то же время, запросы на получение транспортных средств могут предоставлять ТЦК и СП.

На местах мобилизацию обеспечивают местные администрации. Именно они руководят мобилизационной подготовкой на территории соответствующих общин, а также контролируют состояние мобилизационной готовности учреждений и организаций.

У кого изымать автомобиль не имеют права

Лица и учреждения, у которых не могут изъять автотранспорт:

дипломатические и консульские учреждения других стран;

представительства международных и зарубежных организаций;

иностранцы и люди, вообще не имеющие гражданства;

банки государственного сектора;

предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;

предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.

Удаление авто на ВСУ. Фото: ukrmilitary.com

Какой документ позволяет изъять авто для нужд ВСУ

Маринич подчеркнул, что передача транспортного средства возможна только при условии получения специального документа — частичного наряда.

Это распорядительный документ главы местной госадминистрации, в котором установлены во время мобилизации для руководителей предприятий, учреждений и организаций задачи передачи военным формированием определенных транспортных средств и техники, а также порядок, пункты и сроки передачи.

Частичный наряд обязательно должны подписать глава местной госадминистрации и руководитель ТЦК и СП. Также документ они скрепляют своими печатями. Иначе он не действителен.

Гражданам — владельцам транспортных средств частичный наряд предоставляется при введении правового режима военного положения.

"Любые другие документы (например, приказы руководителей ТЦК) не являются основанием для передачи транспортных средств", — обращает внимание правозащитник.

Еще одно важное условие, на которое указал Маринич, — передача авто возможна только в пределах лимитов изъятия транспортных средств. Но информация о таких лимитах тайна.

Передача автомобилей на нужды ВСУ. Фото: galinfo.com.ua

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