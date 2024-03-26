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Лишилась випалена земля — військкор показав вражаючі кадри знищення російських танків Т-80

26 березня 2024 17:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Лишилась випалена земля — військкор показав вражаючі кадри знищення російських танків Т-80
Знищений російський танк Т-80 з палаючим дизелем, який витікає з його бака. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українській військовий журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов показав відео ефектного знищення російських танків Т-80. Ворожі машини були ліквідовані аеророзвідниками підрозділу Shadow у Донецькій області.

Кадри знищення російських танків військкор показав у своєму блозі в Telegram.

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За словами медійника, знищені танки були фактично новими, оскільки Т-80 з модифікацією БВМ поступили на озброєння російських військ у 2022 році. Головною особливістю машин була наявність протимінного трала, який два роки тому став встановлюватися також і на російські ОБТ, Т-72.

Лишилась випалена земля — військкор показав вражаючі кадри знищення російських танків Т-80
Т-80 горить через витік дизпалива. Джерело: скриншот

Бутусов зауважив, що всі машини були покинуті екіпажами. На опублікованих кадрах український дрон спочатку скинув гранату в бак танка, внаслідок чого його було пробито, і дизпаливо витікало з машини. Інша граната підпалила паливо, і машина повністю вигоріла. 

Лишилась випалена земля — військкор показав вражаючі кадри знищення російських танків Т-80
Пара покинутих Т-80 перед влучанням дрона. Джерело: скриншот

На іншому відео FPV-дрон українських оборонців влучає у вежу танка. У машини відбувається детонація боєприпасів головного калібру, і вогонь перекидається на сусідній танк, спричиняючи аналогічну ланцюгову реакцію. Навколо машин утворилася випалена земля.

Лишилась випалена земля — військкор показав вражаючі кадри знищення російських танків Т-80
Наслідки влучань дронів по танках. Джерело: скриншот

"Релаксове відео повного вигоряння покинутих російських танків. Тут і новенький Т-80БВМ зразка 2022 року, і танки із протимінними тралами", — розповідає Бутусов, та додав, що машини було знищено поблизу села Тоненького Ясинуватського району Донеччини.

Нагадаємо, раніше російські добровольці РДК показали, як підбили танк Т-72 окупаційних військ у Бєлгородській області. 

Незадовго до цього миколаївські танкісти-морпіхи 36-ї бригади імені контрадмірала Михайла Білинського показали професійну роботу українського танка Т-64 "Булат" по живій силі росіян.

А у 47 окремій механізованій бригаді ЗСУ показали епічні кадри вогневої роботи американського танка Abrams М1, який "полював" на окупантів на Донеччині.

ЗСУ
Україна
танки
Донецька область
дрони
війна в Україні

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