Осталась выжженная земля — военкор показал впечатляющие кадры уничтожения российских танков Т-80

Уничтоженный российский танк Т-80 с горящим дизелем, вытекающим из его бака. Фото: скриншот

Украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов показал видео эффектного уничтожения российских танков Т-80. Вражеские машины были ликвидированы аэроразведчиками подразделения Shadow в Донецкой области.

Кадры уничтожения российских танков военкор показал в своем блоге в Telegram.

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По словам медийщика, уничтоженные танки были фактически новыми, поскольку Т-80 с модификацией БВМ поступили на вооружение российских войск в 2022 году. Главной особенностью машин было наличие противоминного трала, который два года назад стал устанавливаться также и на российские ОБТ, Т-72.

Т-80 горит из-за утечки дизтоплива. Источник: скриншот

Бутусов заметил, что все машины были брошены экипажами. На опубликованных кадрах украинский дрон сначала сбросил гранату в бак танка, в результате чего он был пробит, и дизтопливо вытекало из машины. Другая граната подожгла топливо, и машина полностью сгорела.

Пара заброшенных Т-80 перед попаданием дрона. Источник: скриншот

На другом видео FPV-дрон украинских защитников попадает в башню танка. У машины происходит детонация боеприпасов главного калибра, и огонь перебрасывается на соседний танк, вызывая аналогичную цепную реакцию. Вокруг машин образовалась выжженная земля.

Последствия попадания дронов по танкам. Источник: скриншот

"Релаксирующее видео полного выгорания покинутых российских танков. Здесь и новенький Т-80БВМ образца 2022 года, и танки с противоминными тралами", — рассказывает Бутусов, и добавил, что машины были уничтожены вблизи села Тоненького Ясиноватского района Донбасса.

Напомним, ранее российские добровольцы РДК показали, как подбили танк Т-72 оккупационных войск в Белгородской области.

Незадолго до этого николаевские танкисты-морпехи 36-й бригады имени контрадмирала Михаила Билинского показали профессиональную работу украинского танка Т-64 "Булат" по живой силе россиян.

А в 47 отдельной механизированной бригаде ВСУ показали эпические кадры огневой работы американского танка Abrams М1, который "охотился" на оккупантов Донецкой области.