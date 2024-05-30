Літаки Ту-95МС здійснили пуски — в яких областях ракетна загроза

Літаки Ту-95МС здійснили пуски

Повітряну тривогу зараз, уночі 30 травня, оголосили у 15 областях України. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області.

У Повітряних Сил ЗС України повідомили, що борти Ту-95 здійснили пуски крилатих ракет. Також у деяких областях досі триває загроза ударних БпЛА.

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