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Літаки Ту-95МС здійснили пуски — в яких областях ракетна загроза

30 травня 2024 03:51
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Літаки Ту-95МС здійснили пуски — в яких областях ракетна загроза
Літаки Ту-95МС здійснили пуски
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу зараз, уночі 30 травня, оголосили у 15 областях України. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Херсонська, Миколаївська та Одеська області.

У Повітряних Сил ЗС України повідомили, що борти Ту-95 здійснили пуски крилатих ракет. Також у деяких областях досі триває загроза ударних БпЛА.

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