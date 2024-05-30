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Самолеты Ту-95МС совершили пуски — в каких областях ракетная угроза

30 мая 2024 03:51
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Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас, ночью 30 мая, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы пусков ракет с самолетов Ту-95
Ракета в небе. Фото иллюстративный: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас, ночью 30 мая, объявили в 15 областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Сумская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Херсонская, Николаевская и Одесская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что борта Ту-95 совершили пуски крылатых ракет. Также в некоторых областях продолжается угроза ударных БпЛА.

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воздушная тревога
ракеты
опасность
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авиация

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