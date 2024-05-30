Воздушная тревога сейчас, ночью 30 мая, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы пусков ракет с самолетов Ту-95

Самолеты Ту-95МС совершили пуски — в каких областях ракетная угроза
30 мая 2024 03:51
Ракета в небе. Фото иллюстративный: armyinform.com.ua
Воздушную тревогу сейчас, ночью 30 мая, объявили в 15 областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Сумская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Херсонская, Николаевская и Одесская области.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что борта Ту-95 совершили пуски крылатых ракет. Также в некоторых областях продолжается угроза ударных БпЛА.
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