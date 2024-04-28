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Литовський посол у Швеції натякнув на знищення Кримського мосту незабаром

28 квітня 2024 11:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Литовський посол у Швеції натякнув на знищення Кримського мосту незабаром
Посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс натякнув, що незабаром Кримський міст, що з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, буде знищений. Він порадив зробити фото з переправою тим, хто давно хотів це зробити.

Про це Лінкявічюс написав в X.

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"Якщо хтось ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, ще є час", — зазначив литовський посол у Швеції.

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Скриншот допису Лінкявічюса

Водночас під його дописом зібралися негативні коментарі, деякі з них містять погрози:

"Росія не використовує цей міст у військових цілях. Ви терорист", "Ніхто не хоче воювати у вашій війні або вмирати за вашу країну", "Фотографуйте Литву, час ще є", "Це виглядає як терористична погроза знищити частину критично важливої інфраструктури, що використовується цивільними особами", "Гадаю, знадобилося б дві або максимум три ядерні бомби, щоб позбавити Литву від страждань?".

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Скриншот коментарів

Раніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук в коментарі Новини.LIVE заявив, що росіянам слід чекати "несподіваних подарунків" щодо знищення Кримського моста.

Також політолог Олександр Леонов заявив, що в України є ресурси для того, аби знищити Керченський міст. Однак це мало вплине на ситуацію на сході країни, де зараз найгарячіша ситуація. 

Крим
Литва
Швеція
Європа
Кримський міст
війна в Україні

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