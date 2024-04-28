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Литовский посол в Швеции намекнул на уничтожение Крымского моста в скором времени

28 апреля 2024 11:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Литовский посол в Швеции намекнул на уничтожение Крымского моста в скором времени
Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс намекнул, что вскоре Крымский мост, соединяющий временно оккупированный полуостров с Россией, будет уничтожен. Он посоветовал сделать фото с переправой тем, кто давно хотел это сделать.

Об этом Линкявичюс написал в X.

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"Если кто-то еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, есть время", — отметил литовский посол в Швеции.

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Скриншот сообщения Линкявичюса

В то же время под его постом собрались негативные комментарии, некоторые из них содержат угрозы:

"Россия не использует этот мост в военных целях. Вы террорист", "Никто не хочет воевать в вашей войне или умирать за вашу страну", "Фотографируйте Литву, время еще есть", "Это выглядит как террористическая угроза уничтожить часть критически важной инфраструктуры, что используется гражданскими лицами", "Думаю, понадобилось бы две или максимум три ядерные бомбы, чтобы избавить Литву от страданий?".

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Скриншот комментариев

Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии Новини.LIVE заявил, что россиянам следует ожидать "неожиданных подарков" по уничтожению Крымского моста.

Также политолог Александр Леонов заявил, что у Украины есть ресурсы для того, чтобы уничтожить Керченский мост. Однако это мало повлияет на ситуацию на востоке страны, где сейчас самая горячая ситуация.

Крым
Литва
Швеция
Европа
Крымский мост
война в Украине

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