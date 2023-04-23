Литовці отримують "листи", що вони мають їхати воювати в Україну: деталі

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас. Фото: DELFI / Andrius Ufartas

На пошту громадян Литви надходять фейкові листи від імені Міністерства оборони. В них вказується, що населення нібито вербують у тристоронню Литовсько-польсько-українську бригаду ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Про це інформує телерадіокомпанія LRT.

Читайте також:

"Фейкові" листи громадянам Литви

"Зловмисники використовують для поширення цієї інформації спеціально створений домен, вони розсилають листи, в яких вказують, що відбувається призов громадян Литви до армії, а після служби їх пошлють воювати в Україну", — зазначається в повідомленні міністерства.

У Міноборони спростовують поширювану інформацію і закликають жителів країни бути пильними. Громадян Литви на службу до тристоронньої Литовсько-польсько-української бригади ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького не призивають, ця міжнародна бригада діє за окремим мандатом.

Повідомляється, що останнім часом дезінформацію про тристоронню Литовсько-польсько-українську бригаду поширювали пропагандисти на російських порталах, схожі фейкові листи також отримували жителі Польщі.

Литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького була створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України. Її чисельність складає 4500 військовослужбовців. Командування бригади розміщується в польському Любліні. Підпорядковані підрозділи перебувають у пунктах постійної дислокації у своїх країнах.

Нагадаємо, що Польща повністю підтримує якнайшвидший вступ України до НАТО. Країна розкритикувала заяву Німеччини щодо членства України в Альянсі.