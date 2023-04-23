Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Литовці отримують "листи", що вони мають їхати воювати в Україну: деталі arrow

Литовці отримують "листи", що вони мають їхати воювати в Україну: деталі

23 квітня 2023 16:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Литовці отримують "листи", що вони мають їхати воювати в Україну: деталі
Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас. Фото: DELFI / Andrius Ufartas
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

На пошту громадян Литви надходять фейкові листи від імені Міністерства оборони. В них вказується, що населення нібито вербують у тристоронню Литовсько-польсько-українську бригаду ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Про це інформує телерадіокомпанія LRT.

Читайте також:

"Фейкові" листи громадянам Литви

"Зловмисники використовують для поширення цієї інформації спеціально створений домен, вони розсилають листи, в яких вказують, що відбувається призов громадян Литви до армії, а після служби їх пошлють воювати в Україну", — зазначається в повідомленні міністерства.

У Міноборони спростовують поширювану інформацію і закликають жителів країни бути пильними. Громадян Литви на службу до тристоронньої Литовсько-польсько-української бригади ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького не призивають, ця міжнародна бригада діє за окремим мандатом.

Повідомляється, що останнім часом дезінформацію про тристоронню Литовсько-польсько-українську бригаду поширювали пропагандисти на російських порталах, схожі фейкові листи також отримували жителі Польщі.

Литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького була створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України. Її чисельність складає 4500 військовослужбовців. Командування бригади розміщується в польському Любліні. Підпорядковані підрозділи перебувають у пунктах постійної дислокації у своїх країнах.

Нагадаємо, що Польща повністю підтримує якнайшвидший вступ України до НАТО. Країна розкритикувала заяву Німеччини щодо членства України в Альянсі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB