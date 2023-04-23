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Литовцы получают "письма", что они должны ехать воевать в Украину: детали

23 апреля 2023 16:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Литовцы получают "письма", что они должны ехать воевать в Украину: детали
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Фото: DELFI / Andrius Ufartas
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

На почту граждан Литвы поступают фейковые письма от имени Министерства обороны. В них указывается, что население якобы вербуют в трехстороннюю Литовско-польско-украинскую бригаду им. Великого гетмана Константина Острожского.

Об этом информирует телерадиокомпания LRT.

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"Фейковые" письма гражданам Литвы

"Злоумышленники используют для распространения этой информации специально созданный домен, они рассылают письма, в которых указывают, что проходит призыв граждан Литвы в армию, а после службы их пошлют воевать в Украину", — отмечается в сообщении министерства.

В Минобороны опровергают распространяемую информацию и призывают жителей страны быть внимательными. Граждан Литвы на службу в трехстороннюю Литовско-польско-украинскую бригаду им. Великого гетмана Константина Острожского не призывают, эта международная бригада действует по отдельному мандату.

Сообщается, что в последнее время дезинформацию о трехсторонней Литовско-польско-украинской бригаде распространяли пропагандисты на российских порталах, похожие фейковые письма также получали жители Польши.

Литовско-польско-украинская бригада имени Великого гетмана Константина Острожского была создана в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины. Ее численность составляет 4500 военнослужащих. Командование бригады находится в польском Люблине. Подчиненные подразделения находятся в пунктах неизменной дислокации в собственных странах.

Напомним, что Польша полностью поддерживает скорейшее вступление Украины в НАТО. Страна раскритиковала заявление Германии о членстве Украины в Альянсе.

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