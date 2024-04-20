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Литва передала Україні легкий штурмовик L-39 Albatros

20 квітня 2024 22:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Литва передала Україні легкий штурмовик L-39 Albatros
Легкий штурмовик L-39 Albatros. Фото ілюстративне: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Литва оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Зокрема, він включає легкий штурмовик L-39ZA Albatros.

Про це повідомляє міністерство оборони Литви у соцмережі X у суботу, 20 квітня.

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Литовська допомога для України. Фото: скриншот

Литва передала допомогу Україні

"Сьогодні до України прибула чергова партія литовської військової допомоги. Ми передали українським Збройним силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді", — йдеться у повідомленні міноборони Литви.

У міністерстві додали, що цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання пілотів управління винищувачами. Такі машини забезпечують бойову належну бойову підготовку льотчиків.

У відомстві також запевнили, що надане обладнання вже перебуває на території України.

винищувач
Винищувач для України. Фото: Міноборони Литви
винищувач
Завантаження запчастин винищувача. Фото: Міноборони Литви
винищувач
Литовська допомога рушає в Україну. Фото: Міноборони Литви

Нагадаємо, що Палата представників підтримала законопроєкт про допомогу Україні.

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на ухвалення законопроєкту про допомогу Україні Конгресом США.

війна
Литва
військова допомога
Україна
винищувач

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