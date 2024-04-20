Литва передала Україні легкий штурмовик L-39 Albatros
Литва оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Зокрема, він включає легкий штурмовик L-39ZA Albatros.
Про це повідомляє міністерство оборони Литви у соцмережі X у суботу, 20 квітня.
Литва передала допомогу Україні
"Сьогодні до України прибула чергова партія литовської військової допомоги. Ми передали українським Збройним силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді", — йдеться у повідомленні міноборони Литви.
У міністерстві додали, що цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання пілотів управління винищувачами. Такі машини забезпечують бойову належну бойову підготовку льотчиків.
У відомстві також запевнили, що надане обладнання вже перебуває на території України.
Нагадаємо, що Палата представників підтримала законопроєкт про допомогу Україні.
Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на ухвалення законопроєкту про допомогу Україні Конгресом США.
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