Литва передала Україні легкий штурмовик L-39 Albatros

Легкий штурмовик L-39 Albatros. Фото ілюстративне: Мілітарний

Литва оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Зокрема, він включає легкий штурмовик L-39ZA Albatros.

Про це повідомляє міністерство оборони Литви у соцмережі X у суботу, 20 квітня.

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"Сьогодні до України прибула чергова партія литовської військової допомоги. Ми передали українським Збройним силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді", — йдеться у повідомленні міноборони Литви.

У міністерстві додали, що цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання пілотів управління винищувачами. Такі машини забезпечують бойову належну бойову підготовку льотчиків.

У відомстві також запевнили, що надане обладнання вже перебуває на території України.

Винищувач для України. Фото: Міноборони Литви

Завантаження запчастин винищувача. Фото: Міноборони Литви

Литовська допомога рушає в Україну. Фото: Міноборони Литви

Нагадаємо, що Палата представників підтримала законопроєкт про допомогу Україні.

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на ухвалення законопроєкту про допомогу Україні Конгресом США.