Литва передала Украине легкий штурмовик L-39 Albatros

Легкий штурмовик L-39 Albatros. Фото иллюстративное: Милитарный

Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В частности, он включает в себя легкий штурмовик L-39ZA Albatros.

Об этом сообщает министерство обороны Литвы в соцсети X в субботу, 20 апреля.

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"Сегодня в Украину прибыла очередная партия литовской военной помощи. Мы передали украинским Вооруженным силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде", — говорится в сообщении минобороны Литвы.

В министерстве добавили, что этот штурмовик использовался в армии Литвы для обучения пилотов управлению истребителями. Такие машины обеспечивают боевую должную боевую подготовку летчиков.

В ведомстве также заверили, что предоставленное оборудование уже находится на территории Украины.

Истребитель для Украины. Фото: Минобороны Литвы

Загрузка запчастей истребителя. Фото: Минобороны Литвы

Литовская помощь отправляется в Украину. Фото: Минобороны Литвы

Напомним, что Палата представителей поддержала законопроект о помощи Украине.

Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о помощи Украине Конгрессом США.