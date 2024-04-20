Литва передала Украине легкий штурмовик L-39 Albatros
Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В частности, он включает в себя легкий штурмовик L-39ZA Albatros.
Об этом сообщает министерство обороны Литвы в соцсети X в субботу, 20 апреля.
Литва передала помощь Украине
"Сегодня в Украину прибыла очередная партия литовской военной помощи. Мы передали украинским Вооруженным силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде", — говорится в сообщении минобороны Литвы.
В министерстве добавили, что этот штурмовик использовался в армии Литвы для обучения пилотов управлению истребителями. Такие машины обеспечивают боевую должную боевую подготовку летчиков.
В ведомстве также заверили, что предоставленное оборудование уже находится на территории Украины.
Напомним, что Палата представителей поддержала законопроект о помощи Украине.
Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о помощи Украине Конгрессом США.
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