Литва передасть обладнання зі своїх енергооб'єктів для відновлення інфраструктури в Україні

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс. Фото: LRT

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру після обстрілів. Для цього країна надасть обладнання з власних ТЕЦ й АЕС та зі складів енергетичних компаній.

Про це пише LRT.

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Так, обладнання для України Литва передасть з нині непрацюючої ТЕЦ у Вільнюсі, деякого обладнання з Ігналінської АЕС та складів енергетичних компаній.

За словами Крейвіса, також буде відправлено великий трансформатор.

"Ми дамо їм усе необхідне. У Харкові зруйновано 80 % усіх мереж — і теплових, і електричних. Якщо ми не допоможемо, українці не зможуть відновити мережу та опалювальний сектор до зими, що буде дуже і дуже складно", — сказав він.

Міністр додав, що частину обладнання розіб'ють на запчастини, а частина може бути використана безпосередньо.

Нагадаємо, під час масованої атаки ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Київщині.

Також ми писали, що найскладніша ситуація через російські обстріли фіксується в Харківській області.

Крім того, внаслідок обстрілу Львівщини сталися пожежі на двох об'єктах енергетичної інфраструктури.