Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Литва передасть обладнання зі своїх енергооб'єктів для відновлення інфраструктури в Україні arrow

Литва передасть обладнання зі своїх енергооб'єктів для відновлення інфраструктури в Україні

11 квітня 2024 13:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Литва передасть обладнання зі своїх енергооб'єктів для відновлення інфраструктури в Україні
Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс. Фото: LRT
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що допоможе Україні відновити енергетичну інфраструктуру після обстрілів. Для цього країна надасть обладнання з власних ТЕЦ й АЕС та зі складів енергетичних компаній.

Про це пише LRT.

Читайте також:

Обладнання для відновлення енергетики

Так, обладнання для України Литва передасть з нині непрацюючої ТЕЦ у Вільнюсі, деякого обладнання з Ігналінської АЕС та складів енергетичних компаній. 

За словами Крейвіса, також буде відправлено великий трансформатор.

"Ми дамо їм усе необхідне. У Харкові зруйновано 80 % усіх мереж — і теплових, і електричних. Якщо ми не допоможемо, українці не зможуть відновити мережу та опалювальний сектор до зими, що буде дуже і дуже складно", — сказав він.

Міністр додав, що частину обладнання розіб'ють на запчастини, а частина може бути використана безпосередньо.

Нагадаємо, під час масованої атаки ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Київщині.

Також ми писали, що найскладніша ситуація через російські обстріли фіксується в Харківській області.

Крім того, внаслідок обстрілу Львівщини сталися пожежі на двох об'єктах енергетичної інфраструктури.

Литва
АЕС
обстріли
гуманітарна допомога
ТЕЦ
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи